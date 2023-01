Covid: come cambiano i sintomi in base a vaccini e varianti

La variante Omicron , con le sue sottovarianti , è attualmente ancora la più diffusa in Italia. I sintomi, come già detto, sono molto simili a quelli dell'influenza, in quanto vengono colpite maggiormente le alte vie aree respiratorie, e raramente i polmoni con un interessamento grave dell'organismo. I sintomi, tuttavia, variano da persona a persona, non solo per lo stato vaccinale, ma anche per condizioni di salute, risposta immunitaria e altre variabili pregresse.