Il mondo della ricerca continua a lavorare per rallentare la corsa del virus grazie all'impiego di farmaci e vaccini. L'ultimissima novità riguarderebbe un vaccino a DNA plasmidico, che potrebbe essere in grado di agire contro tutte le varianti .

Il vaccino allo studio, invece, utilizza DNA batterico modificato in modo tale da indurre la produzione di anticorpi contro una parte della proteina Spike che pare essere uguale in ogni variante . Nel dettaglio, si avvale di plasmidi (molecole di DNA a doppia elica presenti nelle cellule di gran parte dei batteri ) che sono stati modificati in laboratorio per contenere frammenti di materiale genetico capaci di agire su una vulnerabilità della proteina spike del virus SARS-CoV-2 , fondamentale per legare e infettare le cellule, che sembra conservarsi in ogni variante.

I due vaccini COVID-19 a mRNA approvati per la campagna vaccinale, infatti, utilizzano le molecole di acido ribonucleico messaggero (mRNA) che contengono le istruzioni affinché le cellule del soggetto vaccinato sintetizzino le proteine Spike, che stimolano il sistema immunitario a produrre anticorpi specifici in grado di bloccare le proteine Spike con cui il virus si aggancia alle cellule umane e infetta l'organismo.

I vantaggi

I plasmidi sono piccole molecole di DNA a doppia elica, solitamente circolare, presenti nei batteri, che possono essere utilizzati dagli scienziati per trasferire materiale genetico da una cellula all'altra. Il materiale genetico così introdotto è in grado di replicarsi nella cellula ricevente.

In pratica, i ricercatori hanno costruito in laboratorio un plasmide che contiene le informazioni necessarie al sistema immunitario per produrre anticorpi specifici contro la chiave che SARS-CoV-2 usa per entrare nelle cellule. Al momento è stata condotta una sperimentazione in laboratorio sui topi, che ha dato risultati soddisfacenti. Il vaccino a DNA plasmidico alterato, infatti, è riuscito a bloccare l'infezione cellulare in tutte le varianti di virus testate (varianti Beta, Delta e Omicron).

Sembra che rispetto ai farmaci attualmente disponibili, questo potrebbe generare una risposta più duratura ed efficace contro il COVID-19. "Questo vaccino enfatizza la qualità rispetto alla quantità e ha concentrato la sua attenzione sull'induzione di anticorpi che bloccano preferenzialmente il legame del virus al suo recettore cellulare e alla sua trasmissione" ha dichiarato Maurizio Zanetti, autore senior dello studio, professore di Medicina presso la Uc San Diego School of Medicine e capo del Laboratory of Immunology presso l'Uc San Diego Moores Cancer Center. "Un vaccino di questo tipo dovrebbe produrre una risposta anticorpale più specifica, che quindi bloccherà in modo migliore il virus".