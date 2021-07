Cosa fare se ci si ammala di Covid-19 in viaggio

In caso di positività al Covid-19 mentre si è in viaggio o in vacanza , è necessario conoscere le disposizioni in vigore nei Paesi in cui ci si sta dirigendo, e le procedure per il rientro in Italia. Attualmente le prenotazioni sono in calo e stanno aumentando le disdette di viaggio all'estero, fuori dai confini italiani. La variante Delta, infatti, sta determinando una nuova crescita della curva dei contagi non solo all'estero, ma anche in Italia. A riguardo diversi Stati europei hanno imposto nuove restrizioni.

Cosa fare se si è positivi al Covid in vacanza?

Chi prenoterà una vacanza all'estero, in caso di contagio e quindi di positività al Covid-19, non potrà fare subito rientro in Italia. In quel caso scatterà la quarantena obbligatoria (la cui durata varia da Paese a Paese). I soggetti positivi, che avranno tempestivamente comunicato alle autorità sanitarie dei paesi ospitanti, potranno fare ritorno in Italia solo al termine del periodo di isolamento che avverrà in una apposita struttura del Paese ospitante, come i Covid hotel. Le stesse regole valgono per amici, famigliari o persone che sono venute a contatto con il soggetto positivo: anche a loro sarà impedito il rientro.

Il ministero degli Affari esteri ha sconsigliato i viaggi verso altri Paesi, per via delle norme dei singoli Stati sulla gestione di casi di positività, con quarantene e tamponi, che complicherebbero il rimpatrio. Dal 1° luglio è in vigore il Green Pass europeo, che permette di viaggiare nei Paesi dell'Unione Europea. Il possesso del lasciapassare, però, non è valevole ai fini del rientro in caso di positività. Se si contrare il virus in viaggio, infatti, il Green Pass viene immediatamente sospeso, impedendo di lasciare il Paese ospitante sino a che non è avvenuta la guarigione ed il tampone non risulti negativo. I tempi ed i modi dell'isolamento saranno decisi dalle singole strutture sanitarie.

Come sottolineato dal ministero degli Affari esteri, «non è possibile viaggiare con mezzi commerciali e si è soggetti alle procedure di quarantena e contenimento previste dal Paese in cui ci si trova». Ciò riguarda anche tutti i "contatti", ossia amici o familiari che viaggiano insieme al soggetto positivo «Tali procedure interessano, con alcune possibili differenze dovute alle diverse normative locali, anche i cosiddetti "contatti" con il soggetto positivo, che sono ugualmente sottoposti a quarantena/isolamento dalle autorità locali del Paese in cui ci si trova e che, a tutela della salute pubblica, potranno far rientro in Italia al termine del periodo di isolamento previsto».