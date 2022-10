Covid-19: Sintomi all’Orecchio

Introduzione In questi due anni e mezzo di pandemia, l'infezione da Covid-19 ha modificato più volte volto. Non solo il virus responsabile ha subito diverse mutazioni, ma anche i sintomi sono cambiati nel corso del tempo, rendendo più difficile l'immediata identificazione della malattia. Secondo un recente studio inglese, attualmente i campanelli di allarme più diffusi sono tre, tutti "inediti" rispetto a quanto emerso fino a oggi: vertigini, perdita e/o abbassamento dell'udito e acufeni. Ora, quindi, anche le orecchie sembrano essere potenziali bersagli del virus responsabile della malattia che sta imperversando da inizio 2020.

Attenzione ad acufeni, vertigini e calo dell’udito Il Dipartimento di Otorinolaringoiatria dell'Harvard Medical School (Boston, Massachusetts, Stati Uniti) ha deciso di condurre uno studio per capire quali sono oggi i sintomi più diffusi causati dalle nuove varianti dei virus responsabili del Covid-19. È emerso che non sono solo i polmoni e il naso le parti più colpite, ma anche le orecchie. Infatti, la ricerca ha dimostrato che alcune cellule dell'orecchio interno (la parte che mette in collegamento l'orecchio esterno con quello interno e che trasforma le onde sonore in vibrazioni meccaniche), e più precisamente le cellule ciliate - fondamentali sia per l'udito sia per l'equilibrio -e le cellule di Schwann, esprimono le proteine ​​necessarie per l'infezione da Covid, il che significa che potrebbero essere facilmente attaccate dal Coronavirus che causa la patologia. E, infatti, si è visto che fra i disturbi manifestati oggi dalle persone positive all'infezione ci sono anche: le vertigini ,ossia alterazioni della percezione dell'equilibrio che provocano la sensazione di un movimento della persona rispetto all'ambiente o viceversa. Possono essere percepite come un senso di instabilità, di barcollamento, di incertezza nel camminare. Nella maggior parte dei casi, dipendono da una sofferenza del sistema dell'equilibrio, formato da vari organi e parti, fra cui il sistema vestibolare posizionato nell'orecchio interno o labirinto;

Che cosa dicono gli studi più recenti Secondo il nuovo studio, quindi, in caso comparsa di disturbi all'orecchio bisogna prestare estrema attenzione. «I nostri risultati suggeriscono che l'infezione dell'orecchio interno può essere alla base di problemi di udito ed equilibrio associati a Covid-19» hanno spiegato i ricercatori. In realtà, non si tratta di una novità assoluta. Già qualche mese fa, una ricerca realizzata da un team di studiosi della Stanford University aveva scoperto che fra i sintomi della malattia c'erano anche mal d'orecchio, talvolta molto intenso, calo/o perdita temporanea dell'udito e formicolio e/o ronzii alle orecchie.

Secondo la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency britannica (che raccoglie le segnalazioni di eventi avversi relativi al vaccino), gli acufeni possono anche insorgere, seppur raramente, come conseguenza momentanea dopo la somministrazione dl vaccino contro il Covid-19.