Coronavirus: Saturimetro in casa per rilevare l’insufficienza respiratoria nelle fasi iniziali

Un saturimetro in ogni casa

Gli esperti del Comitato tecnico scientifico raccomandano: per comprendere se ci siano i primi sintomi di una polmonite, quando non si ha la certezza di positività al Covid-19, è opportuno avere in casa un saturimetro per misurare l'ossigenazione nel sangue.

Uno strumento indispensabile, come il termometro, che ogni famiglia dovrebbe possedere. Sulla validità dei controlli domestici, semplici ed efficaci, si è espresso anche il presidente del Consiglio superiore della Sanità e membro del Cts, Franco Locatelli. "Ogni famiglia dovrebbe averne uno, come il termometro. I saturimetri sono straordinariamente utili per considerare la compromissione respiratoria anche all'inizio, con bassi livelli di saturazione dell'ossigeno".

Un saturimetro in ogni famiglia, proprio come il termometro per misurare la febbre: un piccolo strumento facile da utilizzare e dal basso costo, in grado di accelerare le diagnosi. Il medico di base, infatti, sarà facilitato nella diagnosi a distanza e potrà indirizzare il paziente al pronto soccorso in caso di necessità, in funzione dei parametri comunicati.

"È importante quindi, fornire indicazioni ai medici di base sulle terapie da dare ai pazienti Covid affinché non arrivino in rianimazione - ha spiegato il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, intervenendo alla conferenza stampa sull'analisi epidemiologica settimanale - Dovrà essere fornito loro dato un saturimetro per una gestione domiciliare attenta e costante". Un'autogestione domestica che consentirebbe di gestire tempestivamente il manifestarsi di eventuali polmoniti.

Un altro strumento fondamentale per contrastare la diffusione del virus potrebbe essere uno spray nasale antivirale, al momento in fase di sperimentazione.