Il saturimetro, nel contesto di questa patologia respiratoria, è da considerarsi come uno strumento indispensabile, come il termometro che ogni famiglia dovrebbe possedere. Si tratta di un piccolo strumento facile da utilizzare e dal basso costo, in grado di fornire informazioni utili al medico, anche a distanza, per un'eventuale diagnosi.

Fin dall'inizio della pandemia , gli esperti del Comitato tecnico scientifico hanno raccomandato di procurarsi un saturimetro per misurare l'ossigenazione nel sangue al fine di poter individuare tempestivamente eventuali sintomi di polmonite in caso di COVID-19 , accertata o sospetta.

Cos'è un saturimetro?

Il saturimetro, noto anche come pulsossimetro od ossimetro, è uno strumento automatizzato capace di misurare il grado di saturazione di ossigeno all'interno del sangue. Il dispositivo medico, facile e pratico da utilizzare, è in grado di determinare anche la frequenza cardiaca del paziente, che compare sullo schermo con la sigla Bpm (battiti per minuto).

In passato era uno strumento impiegato esclusivamente in ambito medico ospedaliero, mentre oggi è largamente utilizzato anche in ambiente domestico. La misurazione avviene attaccando il dispositivo al dito: il saturimentro è composto da una sonda che viene solitamente "pinzata" su un dito di una mano (può essere posizionata anche sul lobo dell'orecchio); nei neonati, invece, la posizione prediletta per l'applicazione del saturimetro è rappresentata dal piede.

Avvenuta la misurazione, compariranno sullo schermo i dati relativi a frequenza cardiaca, polso e saturazione dell'ossigeno nel sangue. Il saturimentro - acquistabile in farmacia ad un costo che oscilla tra i 20 e i 35 euro, ma anche in diversi negozi online - viene normalmente utilizzato nei pazienti con asma, bronchite cronica e polmoniti, e così via.

