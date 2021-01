Covid-19: Piano Nazionale di Vaccinazione in Italia

Piano Vaccinale Covid-19 Italia

ll 27 dicembre 2020, il cosiddetto "Vaccine day", è stato il giorno del via, la data che ha segnato l'inizio della campagna nazionale di vaccinazione contro il COVID-19 in tutta Europa. In Italia, la distribuzione vera e propria del vaccino è iniziata il 31 dicembre; nella prima fase è previsto l'arrivo di circa 470 mila dosi a settimana del vaccino sviluppato da Pfizer/BioNTech.

La sanità pubblica, in questa prima fase di disponibilità limitata di vaccini, ma di indici di contagio ancora preoccupanti e di trasmissione sostenuta del virus, concentrerà le risorse con l'obiettivo di ridurre i casi gravi e i decessi e di mantenere i servizi essenziali critici, come evidenziato nel Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 - elaborato da Ministero della Salute, Commissario straordinario per l'emergenza, Istituto Superiore di Sanità (ISS), Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Per il piano vaccinale nazionale è stato stimato un impiego di quasi 20 mila tra medici, infermieri, assistenti sanitari, operatori socio sanitari e personale amministrativo.

Chi produce il vaccino

Ad oggi la Commissione europea ha siglato accordi con 6 case farmaceutiche (anche se il numero delle aziende che produrranno il vaccino è destinato a crescere) per oltre 1,3 miliardi di dosi garantite dei vaccini autorizzati, che salgono a quasi 2 miliardi se si contano gli acquisti opzionali. Le sei aziende sono: CureVac, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Pfizer/BioNTech (i vaccini arrivati in Italia sono stati formulati proprio da Pfitzer), Sanofi-GSK, e Moderna, il cosidetto "vaccino italiano". La Commissione sta trattando anche con Novavax per l'acquisto di altre 200 milioni di dosi. Ad oggi, le dosi sono distribuite agli Stati membri garantendo equità, in base alla popolazione.