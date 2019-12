Coulrofobia - Paura dei Clown

I sintomi e la gravità della coulrofobia possono variare da caso a caso: alcune persone sperimentano senso di vulnerabilità, disorientamento o disagio al cospetto o alla visione di un pagliaccio; altre manifestano, invece, un grave senso di angoscia, che, nei casi estremi, sfociano in crisi d'ansia e/o attacchi di panico in piena regola.

La coulrofobia affonda le sue radici psicologiche nel modo in cui il cervello percepisce volti ed espressioni. La mimica facciale esasperata o mascherata dal trucco non lascia trasparire intenzioni e sentimenti dei clown; chi soffre di coulrofobia percepisce questi tratti come inquietanti e minacciosi . A questo si uniscono la goffaggine nei movimenti e gli abiti stravaganti che potrebbero essere interpretati come caratteristiche di una persona imprevedibile o ambigua nelle intenzioni .

Cause e Fattori di Rischio

Perché il Clown fa paura?

La coulrofobia ha radici psicologiche ben precise: questa paura si fonda, infatti, sui tratti estremizzati dei clown e sulla loro ambiguità.

Per chi soffre di questa fobia, la mimica facciale esasperata di queste figure, il sorriso sardonico, la parrucca, il naso rosso e il trucco marcato appaiono inquietanti, minacciosi e spaventosi. Per lo stesso motivo, alcune persone possono provare disagio davanti alle bambole (in quest'ultimo caso, la paura è detta pediofobia) o alle zucche intagliate di Halloween. Anche il fatto di non vedere il vero volto del clown contribuisce a renderlo enigmatico e spaventoso.

Il cervello non riesce ad interpretare le espressioni

I lineamenti realistici, ma caricaturali e non proporzionati, finiscono per evocare emozioni negative: in pratica, davanti agli occhi abbiamo un volto che non si comporta come ci si attenderebbe, al sorriso non corrisponde l'espressione reale della bocca e lo stesso vale per gli occhi. Non riuscendo il cervello a decodificare del tutto questo stimolo si stranisce e subentra il senso di disorientamento: chi soffre di coulrofobia sa che si tratta di finzione, ma percepisce inconsciamente un senso di terrore. Ognuno di noi ha, infatti, un bisogno innato di guardare il volto delle persone per poterne comprendere atteggiamenti ed emozioni (che ricordiamo essere uno dei punti chiave dell'evoluzione).

Da Freud all'effetto Uncanny Valley Lo studioso di robotica Masahiro Mori ha definito questo fenomeno come "Uncanny Valley Effect" (effetto della zona perturbante): una figura dalle fattezze umane (es. robot e automi antropomorfi) estremamente realistiche, in cui comunque riscontriamo qualcosa che non va, finisce con l'evocare emozioni negative come repulsione e inquietudine.

Simile concetto era stata trattato anche nel "Das Unheimliche" (Il Perturbante) di Freud: se qualcosa viene avvertita contemporaneamente come familiare ed estranea, genera una sensazione di angoscia e di rifiuto.

I movimenti sono volutamente caricaturali

Un altro elemento di disagio è rappresentata dall'andatura innaturale dei clown. La goffaggine nei movimenti e gli abiti stravaganti sono interpretati come caratteristiche di una persona imprevedibile o ambigua nelle intenzioni.

I clown sono imprevedibili

Nella cultura popolare, al pagliaccio ed ai suoi "antenati", come il giullare, è sempre stata attribuita una natura ambigua: da buffo e divertente queste figure possono diventare irriverenti e folli.

Nell'immaginario collettivo, i clown sono figure maliziose e dispettose, quindi dall'interazione con uno di essi ci si aspettano scherzi o situazioni imprevedibili, come uno sgambetto o una torta in faccia. Questo "sospetto" può alimentare un certo disagio o una sorta di allerta quando se ne incontra uno.

Coulrofobia: chi è più a rischio?

La coulrofobia si sviluppa nell'infanzia, di solito entro i sette anni, ma può durare o manifestarsi in età adulta. Alcuni studiosi sostengono che la paura dei clown possa dipendere da un'esperienza traumatica vissuta durante l'infanzia, come una particolare vicenda durante uno spettacolo al circo o lo spavento provocato dalla vista di un quadro o un film con un pagliaccio.

Coulrofobia al cinema e nei libri

La paura suscitata dai clown è sfruttata ampiamente al cinema e nei libri. I pagliacci sono spesso rappresentati come figure negative, sinistre e ambigue e questo non farebbe altro che alimentare la coulrofobia.

Alcuni ricercatori ritengono che i casi di coulrofobia siano aumentati dopo gli anni '90, quando cioè vi fu la prima trasposizione televisiva del personaggio IT di Stephen King, o dopo il film Batman, in cui l'antagonista è Joker.