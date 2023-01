Cose da fare al mattino per migliorare la salute dell'intestino

Introduzione L'intestino riveste un ruolo fondamentale per la salute di tutto l'organismo, non solo per il processo metabolico e digestivo del cibo che transita, ma anche per il sistema immunitario e l'umore. Mettere in pratica alcune semplici azioni appena svegli (ma anche nell'arco di tutta la giornata) può aiutare il tratto gastrointestinale a funzionare al meglio e, a sua volta, sostenere la salute nel suo complesso.

Salute dell'intestino: cosa fare al mattino Bere acqua appena svegli, un bicchiere è abbastanza

un bicchiere è abbastanza Fare una colazione ricca di fibre e alimenti che favoriscono il benssere gastrointestinale

e alimenti che favoriscono il benssere gastrointestinale Fare una camminata prima di andare al lavoro/scuola

Mangiare ad orari regolari al mattino

al mattino Non pianificare le scariche in bagno, ma assecondare gli stimoli

Un bicchiere d'acqua appena svegli Una pratica efficace e semplice per una migliore salute dell'intestino: bere un bicchiere d'acqua. Prima di bere il consueto caffè, o iniziare la colazione, è benefico bere un bicchiere d'acqua. Questo è importante dal punto di vista gastrointestinale perché le persone che non si idratano a sufficienza, sono più inclini a problemi come gonfiore, indigestione, stitichezza e eccesso di cibo. Per quanto concerne, invece, i presunti benefici del bere acqua calda al mattino, non ci sono conferme precise. Va bene riscaldare l'acqua se lo si preferisce, o berla a temperatura ambiente purchè non sia troppo fredda.

Orario della colazione Gli specialisti consigliano di mangiare più o meno alla stessa ora ogni mattina. Fare una sana colazione aiuterà ad affrontare la giornata. Così anche per l'ultimo pasto della giornata, contribuirà alla regolarità intestinale: cenare più o meno alla stessa ora è benefico per intestino e colon. Avere un programma prestabilito per svegliarsi e fare colazione può aiutare il corpo a regolare il rilascio di vari ormoni che controllano anche i movimenti intestinali, particolarmente utile in caso di stitichezza o stai cercando di gestire l'IBS, ossia la sindrome dell'intestino irritabile, disturbo cronico delle funzioni dell'apparato gastrointestinale che interessa il colon e l'intestino tenue con alterazioni delle funzioni, della sensibilità dolorosa e della secrezione. Quanti pasti? In caso di disturbi all'intestino e al colon è necessario consumare numerosi piccoli spuntini, piuttosto che due grandi soli pasti al giorno; porzioni troppo abbondanti possono infatti diventare causa di crampi dolorosi e diarrea.

Camminare al mattino Una delle azioni benefiche per l'intestino da fare al mattino è camminare. Basterà fare una passeggiata di una quaratnina di minuti a ritmo non sostenuto prima di andare al lavoro o a scuola, per ottenere una serie di benefici, quali: salute del cuore, controllo del peso, umore più positivo, sistema immunitario più forte, scorta di energia. L' esercizio fisico regolare può aiutare a prevenire problemi come costipazione e gonfiore. Camminando o facendo esercizio fisico non intenso si muove anche il tratto digestivo, e ciò favorisce una corretta evacuazione.