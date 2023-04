Cosa succede all'organismo se si beve alcol tutti i giorni

Consumare bevande alcoliche ogni giorno determina evidenti conseguenze dannose per l'organismo che, rischia di sviluppare una dipendenza dall' alcol . Una abitudine malsana che può avere cause molteplici e correlate, e che hanno a che fare con la sfera relazionale, lavorativa, psicologica. Bere ogni giorno alcolici equivale ad abusare di alcol, e si caratterizza con un consumo esagerato che ha ripercussioni sulla vita sociale e sulla salute dei soggetti interessati.

Cause e Fattori di Rischio

Cause genetiche

Traumi infantili

Depressione

Fattori di rischio affettivi (relazioni, rapporti famigliari problematici)

Crisi economica o problemi professionali

Le cause dell'abuso di alcolici possono essere diverse e molteplici. Il consumo smodato e ricorrente di alcol può avere origini genetiche: i geni presenti nel DNA implicati nel metabolismo dell'alcol, determinano quella che viene definita come familiarità. Un altro fattore influente è l'età di inizio: se si conosce l'alcol in giovane età, per usanza o comportamenti familiari, è più facile sviluppare disturbi legati alla dipendenza e all'abuso di alcol.

Traumi infantili o dell'età adulta, possono anch'essi essere una causa del consumo costante di alcol. Bere ogni giorno alcolici, quindi assumere regolarmente vino, birra, drink, rappresenta per gli esperti il primo passo verso una dipendenza. Questo avviene perché a livello fisico e metabolico il piacere generato dal bere innesca la richiesta costante di farlo sempre, e di aumentare le quantità e la frequenza.

Stati ansiosi e depressivi, inoltre, possono rappresentare cause dell'abuso di alcol, sostanza che darebbe immediato sollievo ai soggetti che ne soffrono. Da non sottovalutare anche i rapporti interpersonali, le frequentazioni abituali e le mode, che indurrebbero ad un maggior accesso agli alcolici e ad un maggior consumo.