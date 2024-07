Cosa succede se non si suda?

Cosa significa quando una persona non suda?

La sudorazione è un meccanismo fisiologico che il corpo mette in atto per disperdere il calore in eccesso. Se non si suda, dunque, l'organismo potrebbe non riuscire a raffreddarsi e di conseguenza andare incontro a surriscaldamento e a colpo di calore, una condizione pericolosa da non sottovalutare.

In realtà, va detto che non tutte le persone sudano allo stesso modo: c'è chi lo fa in maniera copiosa, producendo vere e proprie goccioline e talvolta macchiando i vestiti, e chi in maniera più limitata e quasi invisibile.

Il problema è quando il sudore prodotto è insufficiente rispetto ai bisogni del corpo. In quest'ultimo caso si parla di ipoidrosi se la sudorazione è solo ridotta e di anidrosi se manca del tutto.