Cosa succede alla vagina se non si beve abbastanza?

Vediamo quali sono motivi per cui l'idratazione contribuisce alla salute vaginale e cosa succede quando capita di bere meno di quanto si dovrebbe.

Se le premesse di una pelle fantastica e di un corpo adeguatamente ripulito dalle tossine non allettano, ecco un altro incentivo da tenere a mente se si sta cercando di aumentare l'assunzione di acqua: fa bene alla vagina .

Perché l'acqua è così importante?

L'acqua è una componente fondamentale per la salute del nostro organismo (costituisce circa il 60% del peso totale) e per il suo corretto funzionamento: si va dall'eliminazione dei metaboliti di scarto alla lubrificazione delle articolazioni. Ad esempio, il sangue contiene circa il 92% di acqua, necessaria per il trasporto dei prodotti del metabolismo e degli scarti verso gli organi del corpo.

Considerato che si perde costantemente acqua durante il giorno attraverso processi fisiologici, come la minzione, la sudorazione e la respirazione, si dovrebbe consumare abbastanza acqua da cibi e bevande ogni giorno per prevenire la disidratazione. Una corretta idratazione, associata ad una buona alimentazione, permette quindi di sostenere molte importanti funzioni del corpo e rimanere in salute.