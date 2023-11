Cosa mangiare a cena per abbassare il colesterolo velocemente?

Quando c'è un alto livello di colesterolo nel sangue (ipercolesterolemia), è importante mettere in atto una strategia per cercare di riportare alla normalità questi valori attraverso una una dieta per ridurre il colesterolo, aumentando l'attività fisica e se necessario, considerare un trattamento con farmaci.

È essenziale mantenere le modifiche alla dieta e allo stile di vita anche durante la terapia farmacologica.

Ma soffermiamoci in questo articolo sulla dieta. Ci sono degli alimenti che possono abbassare velocemente il colesterolo, anche se è sempre meglio consultare un medico o un nutrizionista per un piano alimentare personalizzato.

Possiamo mangiare a cena degli alimenti che abbassano il colesterolo velocemente?

Per approfondire: