Cosa fare per abbassare le palpitazioni

In alcuni casi, alle persone con tachicardia vengono insegnate strategie fisiche per abbassare rapidamente la frequenza cardiaca, ossia le manovre vagali che influenzano il nervo vago – il nervo più lungo del corpo, che corre tra il cervello e l'intestino – e aiutano a controllare il battito cardiaco. Queste manovre dovrebbero essere tentate solo se il medico le ha consigliate.

Respirazione a scatola: come si pratica

In situazioni non di emergenza, come quando si è stressati o ansiosi, ci sono diversi modi per abbassare la frequenza cardiaca elevata o fermare le palpitazioni cardiache, come la tecnica della respirazione a scatola. Si pratica così: