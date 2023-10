Introduzione Alcune accortezze serali, prima di coricarsi a letto, possono aiutare a rilassare la mente e il corpo, dopo una lunga giornata. La routine serale, allo stesso modo, può influenzare anche il corretto funzionamento della tiroide. La salute della ghiandola endocrina a forma di farfalla che, non solo controlla il metabolismo, ma è anche vitale per altre funzioni corporee come la respirazione, la digestione, lo sviluppo del cervello e la fertilità, può essere supportata da alcune azioni prima di dormire.

Cosa fare la sera per la salute della tiroide Consumare alimenti vegetali

Evitare bibite gassate e zuccherate

Privilegiare il pesce a cena

Seguire una routine di sonno riposante

Fare una camminata serale

Fare meditazione prima di mettersi a letto

Evitare bibite zuccherate L'eccesso di zuccheri aggiunti può scatenare l'infiammazione che, a sua volta, se cronica può influenzare la tiroide. Consumare con frequenza bevande zuccherate è strettamente connesso all'aumento di peso, all'obesità, al diabete di tipo 2, all'ipertensione e ad altre condizioni metaboliche. Per una migliore salute della tiroide e in generale, è bene evitare la soda e le bevande gassate durante le ore serali (e in qualsiasi momento, in realtà) e limitarsi nel bere ad acqua o bevande non zuccherate.

Dormire bene Un sonno inadeguato, per qualità e quantità di ore di riposo, ha ripercussioni negative sulla salute dell'organismo e sull'andamento delle giornate. Questo può inficiare anche la salute della ghiandola tiroidea. Uno studio di luglio-settembre 2021 pubblicato su ‌Sleep Science‌ ha evidenziato come le persone con problemi di sonno hanno riscontrato un aumento significativo di alcuni ormoni nei test di funzionalità tiroidea, concludendo che la scarsa qualità del sonno può influenzare gli ormoni tiroidei. La connessione tra il sonno e la salute della tiroide è correlata allo stress, in un circolo vizioso di causa effetto. Lo stress, inoltre, può anche esacerbare le condizioni della tiroide come il morbo di Graves o la tiroidite di Hashimoto.