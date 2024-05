Cosa fare dopo il morso della vipera? In quanto tempo intervenire?

Il morso della vipera è sempre letale? Non tutti i morsi delle vipere sono letali ma è fondamentale sapere come intervenire e le tempistiche per evitare gravi conseguenze. In primis, quando si viene morsi da una vipera, è sconsigliato agitarsi o fuggire: questo favorirebbe la profusione del veleno inoculato. E' bene, invece, mantenere la calma e pulire la ferita con acqua o perossido di idrogeno.

Morso della vipera: come avviene? Il morso di vipera è una reazione dell'animale, solitamente di tipo difensivo. Chi viene morso può manifestare sintomi anche di seria entità che provocano conseguenze pericolose, se il rettile inocula il veleno con il morso. Solitamente, la vipera decide se iniettare o meno il veleno (se non c'è veleno si parla di morso secco) e quanto veleno iniettare. Capire come prima cosa quanto veleno è stato inculato attraverso il morso risulta fondamentale per applicare il protocollo diagnostico – terapeutico. Come riconoscere una vipera? Lunghezza di un metro circa

Colore grigio-marrone, rossastro o giallastro

Capo sub-triangolare e piatto, pupille verticali (a fessura) e due vistosi denti appuntiti, attraverso i quali il rettile può inoculare il veleno prodotto dalla ghiandola velenifera

Morso di vipera, quali sintomi? Una o due ferite puntiformi di circa 0,5-1 mm di diametro che distano fra 5-8 millimetri circa l'uno dall'altro.

Dolore intenso

Bruciore nel punto del morso

Gonfiore

Rossore e sensazione di caldo

Vesciche e necrosi. Possono poi manifestarsi, oltre ai sintomi locali, anche sintomi sistemici come: Vertigini,

Sudorazione,

Nausea,

Vomito,

Crisi ipotensiva: abbassamento della pressione sanguigna,

Problemi neurologici,

Difficoltà respiratorie

Shock anafilattico. I sintomi possono comparire rapidamente dopo il morso in quanto il veleno delle vipere contiene enzimi e proteine che possono causare reazioni avverse immediatamente visibili. Fondamentale evitare bruschi e repentini spostamenti, come correre, per evitare che il veleno si diffonda nel corpo.