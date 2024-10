Cosa causa l'abbassamento di voce? Cosa fare?

Per far passare l' abbassamento di voce provocato da cause lievi, sono necessari riposo della voce, rimedi antinfiammatori e/o antisettici (naturali o farmacologici), eventualmente emollienti , e il tempo necessario.

Cosa fare quando si ha la voce bassa?

Poiché la causa più frequente di abbassamento della voce è di tipo infettivo / infiammatorio, o l'irritazione, i rimedi più usati sono di tipo antisettico, antinfiammatorio ed emolliente.

In particolare, possono essere utili i farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), per via locale (ad esempio, spray orali) o per via sistemica. La terapia con farmaci antibiotici viene prescritta solamente in caso di infezioni o sovra-infezioni batteriche. In caso di allergie, il medico può prescrivere la somministrazione di farmaci antistaminici.

I rimedi naturali possono essere utilizzati per favorire il benessere della gola e delle vie aeree, in caso di voce bassa occasionale non grave, o come coadiuvanti di trattamenti medici e farmacologici convenzionali.

Alcuni rimedi fitoterapici sono a base di: Erismo, Piantaggine, Malva e Calendula. Propoli e miele, quest'ultimo anche sciolto nell'acqua, in una tisana o nel latte, possono rivelarsi molto utili per far tornare la voce. La propoli è un antivirale e immunostimolante naturale, mentre il miele è dotato di potere emolliente. I suffumigi, magari effettuati aggiungendo all'acqua qualche goccia di olio essenziale ad azione decongestionante, antisettica e/o balsamica, possono essere utili per conferire benessere alle vie aeree in presenza di disturbi e malattie da raffreddamento.

E' sempre molto utile ridurre, a prescindere, lo stress chimico: smettendo di fumare, curando un eventuale reflusso-rigurgito persistente (farmaci specifici, dieta ecc.) ed eliminando i superalcolici, come grappa ed amari.

Per le patologie gravi, ovviamente, è indispensabile rivolgersi a medici specialisti.