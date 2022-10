Tra le cause più comuni della zonizzazione cerebrale, troviamo:

Routine: ripetizione delle medesime azioni del quotidiano

Privazione del sonno

Sovraccarico di informazioni

Elevata concentrazione

Noia

Stress

Evento traumatico

L'esclusione in zone si traduce con uno scollegamento del pensiero in un determinato momento. Le cause di questo annebbiamento cerebrale possono essere ricercate dalla routine, ossia dalle solite azioni da ripetre quotidianamento. In questo caso è come se il cervello avesse il pilota automatico: riconosce che puoi completare il tuo compito attuale -come lavorare, fare commissioni, cucinare, fare il bucato- senza pensarci davvero. Quindi si agisce in modalità predefinita.

Anche la privazione del sonno potrebbe far sentire nebbioso, facilmente distratto o semplicemente assente. Potrebbe non sembrare un grosso problema, ma la privazione del sonno può avere un grande impatto sul funzionamento mentale e render più incline a isolamento. Questo può essere particolarmente pericoloso alla guida o sul lavoro soprattutto con macchinari.

Il sovraccarico di informazioni, ossia pensieri che si accumulano contemporaneamente, richiedono un grande lavoro volto all'assorbimento delle informazioni. È qui che la zonizzazione può effettivamente tornare utile per consentire al cervello di continuare a elaborare in background. Un processo simile potrebbe verificarsi anche durante attività ad alta concentrazione, come una precisa routine. Pensiamo al ballo: i piedi conoscono i passi, ma pensando troppo al passo si potrebbe sbagliare. Per questo il cervellpo entra in automatico e consente di riprodurre i passi senza sbagliare.