Il sesso tantrico – noto anche come sesso consapevole o "yogico" – incorpora il tantra tradizionale nella vita sessuale e può apportare benefici per la salute fisica e sessuale.

Il Tantra - che ha avuto origine in India più di 5.000 anni fa - prende il nome dalla parola sanscrita che significa "telaio" o "tessitura". Questo è tutto ciò che è il tantra: un insieme di principi e pratiche progettati per intrecciare insieme il fisico e lo spirituale .

Piuttosto che essere orientati all'obiettivo (cioè al raggiungimento dell' orgasmo ), si tratta di esplorare l'esperienza sensuale . In pratica, il sesso tantrico prevede di rallentare e godersi la preparazione al culmine del piacere, piuttosto che affrettarsi per arrivarci .

Il Tantra è fondamentalmente un approccio per esplorare la sessualità in un contesto più ritualistico, spirituale o yogico. La stimolazione sensuale combinata con la meditazione , il respiro e il movimento consapevole rendono questa pratica sessuale per tutto il corpo davvero trascendente per coloro che la praticano.

Gran parte del discorso sul tantra riguarda orgasmi più profondi, piacere di tutto il corpo ed energia orgasmica. In realtà, il sesso tantrico non riguarda gli orgasmi.

Come si fa

Il sesso tantrico è tutta una questione di "essere presenti", pertanto:

Smettere di preoccuparsi della performance o della destinazione

Ascoltare ogni sensazione, ogni dettaglio per assaporarlo.

Si tratta di un'esperienza più simile ad una meditazione durante il sesso, dove:

s'impara ad arrendersi alla bellezza del momento

e

a vedere la bellezza del momento, qualunque cosa stia accadendo

piuttosto che provare a vivere l'esperienza che vuoi avere nella propria mente.

Il sesso tantrico funziona come una lente d'ingrandimento e rende tutte le sensazioni più amplificate.

Il Tantra è incentrato sulla connessione: connessione con sé stessi, il corpo, il/la partner e l'energia circostante. Il sesso tantrico può essere, quindi, un modo incredibile per connettersi con un/a partner sessuale, anche perché si devono rallentare le cose ed essere totalmente presenti.

Come si fa sesso tantrico

Il sesso tantrico si può iniziare da soli o con un/a partner. In linea generale, è più facile riqualificare il proprio corpo in solitaria per iniziare a ricablare l'intera esperienza sessuale e successivamente lavorare con un/a partner. Per familiarizzare, è possibile ritagliarsi 15 minuti, una volta alla settimana, per dedicarsi ad espandere il proprio piacere e allenare la propria sessualità.

In linea generale, il sesso tantrico si sviluppa nelle seguenti fasi: dopo un incremento, ci si rilassa e si gode il modo in cui tutta l'energia sessuale si diffonde; poi si ricomincia prendendosi il proprio tempo (per sentire di più, andare più piano; più si va piano, più si può sentire).

Quanto più lentamente si riesce a permettere ai propri sentimenti e alle proprie sensazioni di accumularsi, tanto più intenso sarà l'orgasmo finale.

Usare movimenti più piccoli, procedendo molto più lentamente, anche sfruttando l'immobilità occasionale (quando il/la partner non si muove) permette di provare sensazioni straordinarie durante il sesso tantrico.

Inoltre, entrambi i partners dovrebbero respirare in modo consapevole e profondo, mentre si toccano, i preliminari intensi e, se s'intende farla, la penetrazione. Si tratta di un focus semplice per sintonizzarsi l'uno con l'altro, ma fa sentire più nutriti/e dopo il sesso e riequilibra l'energia sessuale eventualmente non rilasciata nell'orgasmo.

Differenze tra sesso tradizionale e sesso tantrico

Il Tantra è una pratica focalizzata, con un obiettivo spirituale; è qualcosa che si fa consapevolmente e intenzionalmente e le sensazioni che si provano, di conseguenza, saranno diverse.

Il picco dell'orgasmo è un rilascio di tensione a cui segue una caduta, che può prosciugare; l'orgasmo tantrico è costituito da onde continue più lunghe e più potenti.

Nel sesso tantrico non si deve ottenere ogni volta la stessa sequenza o lo stesso risultato. Alcuni giorni è più appassionato, altri giorni è più rilassato: qualunque cosa accada, è tutta buona energia sessuale da cui trarre beneficio.

Cosa sapere prima di fare sesso tantrico

Per alcuni, il sesso tantrico può rendere molto vulnerabili, quindi è bene ricordarsi che si può fare al proprio ritmo e che va bene ridere, fare una pausa e ricominciare.

Liberarsi e provare tristezza, vergogna, senso di colpa, paura e disgusto sono una parte normale del processo. Aprirsi a sentire tutte le proprie emozioni, piuttosto che provare semplicemente a sperimentare il sesso, lo rende più multidimensionale, ma può anche essere una sfida per chi non ha imparato realmente a sentire i propri sentimenti.

E se il sesso tantrico non funzionasse?

Molte persone trovano difficile il sesso tantrico quando lo provano per la prima volta. Se non si resiste più di 10 minuti, è perfettamente normale. Il sesso tantrico richiede un po' di tempo per essere assimilato, perché siamo abituati a fare sesso in modo occidentale (cioè ci si aspetta che il sesso abbia un inizio, parte centrale e fine evidenti). Il consiglio è quello di provare ad usare la propria immaginazione, senza dimenticare che, se si ha dei dubbi, si può sempre fare una pausa e tornare a guardarsi negli occhi e respirare insieme.

Prosegui con la lettura di: