Cosa sono il cortisone e i corticosteroidi?

Benché non si tratti di un uso propriamente corretto, il termine "cortisone" viene spesso utilizzato nel linguaggio comune per indicare l'insieme di farmaci meglio noti come corticosteroidi o antinfiammatori steroidei.

Il cortisone, infatti, è un ormone prodotto nel nostro organismo e precursore del cortisolo. I corticosteroidi sono un insieme di ormoni naturalmente prodotti dal nostro corpo e, più nel dettaglio, dalle ghiandole surrenali. I corticosteroidi si classificano in funzione delle attività eserciate nell'organismo in: glucocorticoidi, mineralcorticoidi e ormoni sessuali androgeni.

Quando si parla di farmaci corticosteroidi (o cortisonici) ci si riferisce, invece, ad un gruppo di principi attivi ottenuti per via sintetica che esercitano per la maggior parte un'azione prevalentemente di tipo glucocorticoide e che vengono impiegati in terapia per le loro spiccate proprietà antinfiammatorie e per la capacità di modulare il sistema immunitario (proprietà immunosoppressive). Alcuni farmaci di questo tipo sono del tutto paragonabili agli ormoni corticosteroidi prodotti dal nostro corpo. Il cortisone prodotto per via sintetica rappresenta un esempio di farmaco steroideo che trova impiego in terapia come potente principio attivo antinfiammatorio.

Come accennato, i termini "cortisone" e "corticosteroidi" vengono spesso impiegati nel linguaggio di tutti i giorni per indicare i farmaci ottenuti per via sintetica e aventi strutture chimiche e caratteristiche affini a quelle degli ormoni sintetizzati nel nostro organismo di cui sopra. Anche in questo articolo, pertanto, verrà adottata questa semplificazione.