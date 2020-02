Coronavirus 2019-nCoV: Come Riconoscere i Primi Sintomi e Cosa Fare

Sulla base dei dati epidemiologici ad oggi disponibili, emerge che l'infezione Coronavirus 2019-nCoV provoca causa sintomi respiratori lievi-moderati nella maggior parte dei casi (80-90% dei casi). Nel 10-15% dei pazienti che contraggono il nuovo Coronavirus, può svilupparsi una polmonite , il cui decorso è benigno in maggioranza. Al momento, solo il 4% dei pazienti ha richiesto il ricovero in terapia intensiva .

In effetti, i Coronavirus sono una vasta famiglia di agenti infettivi che causa malattie che vanno dal raffreddore a malattie più gravi , come la sindrome respiratoria mediorientale ( MERS ) e la sindrome respiratoria acuta grave ( SARS ).

Il nuovo Coronavirus ( 2019-nCoV ) è un virus respiratorio responsabile dell'attuale epidemia di COVID-19 con esordio a Wuhan, in Cina, nel dicembre 2019. Per certi aspetti, la sintomatologia d'esordio della COVID-19 simula quelle delle più comuni infezioni alle vie respiratorie, tra cui il raffreddore e l' influenza stagionale : febbre , tosse , dolori muscolari , difficoltà respiratorie ecc.

Come altre malattie respiratorie, l'infezione da Coronavirus 2019-nCoV può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente, può essere fatale: il tasso di letalità - vale a dire la percentuale di persone che muoiono a causa del virus - è stimato, al momento, al 2% a livello globale (nota: la quasi totalità dei decessi ad oggi riportata è registrata nella provincia di Wuhan, in Cina). Per intenderci, la letalità della SARS è pari al 9,6% dei casi, mentre quella della MERS è del 34%.

Sussiste, poi, l'incognita di possibili mutazioni . Anche sotto questo aspetto per il nuovo Coronavirus le osservazioni sono ancora in corso e non si può dire nulla di certo: occorre monitorare la situazione e studiare eventuali cambiamenti nel genoma dell'agente virale, anche per approcciare le strategie più adeguate a gestire e risolvere la situazione.

Al momento, è prematuro parlare di immunità persistente, cioè non appare impossibile con assoluta certezza che non possano verificarsi episodi di malattia successivi al primo. In altre parole, l'effetto protettivo degli anticorpi che si sono sviluppati dopo l'esposizione al Coronavirus 2019-nCoV potrebbe non durare nel lungo termine e le persone guarite dalla malattia potrebbero contrarre nuovamente l'infezione.

La diagnosi deve essere eseguita nei laboratori di riferimento distribuiti a livello Regionale, su campioni clinici respiratori, secondo i protocolli di real-time PCR per SARS-CoV-2 indicati dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). In pratica, si ricercano le tracce del materiale genetico del Coronavirus 2019-nCoV, previa amplificazione; questi esami sono più sensibili rispetto agli esami tradizionali e riescono ad individuare anche infezioni che sfuggono alle tradizionali colture microbiologiche.

In casi rari, il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. Al momento, sono in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus .

Qualora non fosse praticabile il lavaggio con acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%).

Per questi motivi, è buona norma, per prevenire l'infezione da Coronavirus 2019-nCoV, applicare le seguenti misure di igiene:

Cosa Fare

Come comportarsi se si sospettano i primi sintomi del Coronavirus?

Se si manifestano febbre, tosse o difficoltà respiratorie dopo aver viaggiato di recente nelle aree della Cina interessate dall'epidemia (o c'è stata occasione di contatto stretto con una persona ritornata dallo stesso Paese, affetta da malattia respiratoria), si consiglia di segnalarlo al numero gratuito 1500, istituito dal Ministero della Salute , che fornisce chiarimenti e informazioni e indirizza verso le apposite strutture. Le aree a rischio della Cina sono consultabili nelle pagine web dell'OMS.

, che fornisce chiarimenti e informazioni e indirizza verso le apposite strutture. Le aree a rischio della Cina sono consultabili nelle pagine web dell'OMS. Se i sintomi sono lievi e non si è soggiornato recentemente in Cina, è opportuno rimanere a casa fino alla risoluzione dei sintomi, applicando le misure di igiene precedentemente elencate.

Attenzione! Si consiglia di non andare in pronto soccorso per evitare di sovraffollarli e rischiare di contagiare altre persone (o contrarre l'infezione) così come è opportuno chiamare i numeri di emergenza soltanto se strettamente necessario. In caso di problemi respiratori, è possibile contattare il proprio medico di base, il numero unico 112 o il 1500 per riferire le proprie condizioni di salute e capire come comportarsi in assoluta sicurezza.

Cosa succede in caso di Coronavirus 2019-nCoV positivo?

Nel caso la COVID-19 sia confermata dagli accertamenti diagnostici, è prevista la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per quattordici giorni, monitorata dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti. In Italia, i reparti di malattie infettive costituiscono una rete di fondamentale importanza per la risposta a questo tipo di emergenze. A livello nazionale, poi, la situazione è costantemente monitorata dal Ministero della Salute, che è in continuo contatto con l'OMS, l'ECDC e la Commissione Europea; ogni nuovo aggiornamento viene pubblicato tempestivamente nel Portale www.salute.gov.it/nuovocoronavirus.

Per quanto riguarda il trattamento, non esiste un protocollo specifico per la malattia causata da Coronavirus 2019-nCoV: la terapia viene impostata sulla base dei sintomi manifestati dal paziente e sembra essere molto efficace nel favorire la guarigione dal nuovo Coronavirus. Al momento, terapie specifiche sono in fase di studio.

Come proteggersi dal Coronavirus 2019-nCoV