Coppetta Anticellulite: Cos’è e come si usa? Funziona davvero?

Cos’è Cos’è la Coppetta Anticellulite? La coppetta anticellulite è un beauty tool che promette di fare miracoli contro uno degli inestetismi tra i primi posti nelle preoccupazioni estetiche femminili: stiamo parlando della cellulite. Shutterstock Si tratta di un dispositivo cupoliforme, realizzato in silicone, paragonabile per aspetto e caratteristiche ad una ventosa. La coppetta anticellulite è stata ideata per realizzare a casa propria, in totale autonomia, un massaggio che sfrutta il meccanismo del "vuoto aspirato" con l'obiettivo di migliorare l'aspetto dei cuscinetti localizzati su gambe, cosce, addome, glutei e braccia. Quest'effetto si ottiene nel momento in cui la pelle viene "risucchiata" all'interno della coppetta: in termini pratici, si fa uscire l'aria, stringendo con forza il dispositivo, e, dopo aver ben appoggiato i bordi dello stesso sulla superficie cutanea, si lascia la presa in modo che la zona trattata venga aspirata; una volta ottenuto il vuoto, si procede con il massaggio. La suzione in combinazione alla gestualità con cui la coppetta anticellulite è fatta scorrere sulla pelle agisce drenando i ristagni di liquidi e riattivando la microcircolazione sanguigna con una riduzione evidente della cellulite.

A cosa serve A cosa serve la Coppetta Anticellulite? La coppetta anticellulite promette di eliminare inestetismi e cuscinetti associati alla cellulite, tramite l'azione "pull up" dei tessuti cutanei. Grazie alla conformazione "a ventosa" e alla particolare resistenza offerta dal materiale con cui è realizzato, infatti, questo strumento consente di effettuare sull'epidermide un'aspirazione localizzata che produce un massaggio drenante in grado di contrastare la ritenzione idrica e riattivare il microcircolo. Il principio a cui la coppetta anticellulite s'ispira è quello della coppettazione utilizzata nella medicina orientale, fin dal II secolo d.C.; oggi, l'obiettivo della coppetta anticellulite è quello di riprodurre in autonomia un trattamento estetico chiamato cupping massage. Potenziali effetti della Coppetta Anticellulite Aiuta a ripristinare il microcircolo : se usata con costanza , la coppetta anticellulite può migliorare degli inestetismi della cellulite, come cuscinetti localizzati e buccia d'arancia;

: se , la coppetta anticellulite può migliorare degli inestetismi della cellulite, come cuscinetti localizzati e buccia d'arancia; Permette un maggiore afflusso di sangue alla zona trattata : la pelle risulta più compatta e, per la maggiore ossigenazione dei tessuti, più luminosa;

: la pelle risulta più compatta e, per la maggiore ossigenazione dei tessuti, più luminosa; Esercita un'azione drenante: contribuisce ad eliminare i liquidi in eccesso e contrasta la ritenzione idrica. Attenzione! Affinché la coppetta funzioni è necessario un uso regolare; di solito, i risultati si vedono dopo circa un mese di utilizzo e, naturalmente, il massaggio non elimina la cellulite per sempre. Inoltre, essendo la cellulite un problema provocato da più fattori, senza una correzione dello stile di vita, senza una regolare attività fisica e senza un regime alimentare sano, è molto probabile che l'uso della sola coppetta anticellulite si riveli inefficace. Coppetta Anticellulite: cos’è la Cellulite? Brevemente, ricordiamo che la cellulite è una patologia, il cui nome scientifico è "panniculopatia edematosa fibrosclerotica". Questo termine definisce uno stato infiammatorio del tessuto adiposo sottocutaneo (pannicolo adiposo). L'infiammazione del pannicolo comporta l'aumento del numero e del volume delle cellule adipose e l'organizzazione del tessuto connettivo di sostegno in fasci fibrotici, lasciando trasparire il tipico aspetto a "buccia d'arancia" della pelle. Ad instaurare la cellulite partecipano molteplici fattori, a partire dal cattivo funzionamento del microcircolo venoso e linfatico. Questa situazione, senza un intervento tempestivo, tende a peggiorare con un'evoluzione lenta e progressiva. Si viene ad instaurare, infatti, un circuito vizioso: la degenerazione della microcircolazione del tessuto adiposo determina un maggior ristagno di liquidi, con aggravamento dello stato infiammatorio e peggioramento della cellulite. Per approfondire: Cellulite e Ritenzione Idrica: Quali Differenze e Come Distinguerle

Come si usa Preparazione al massaggio con la Coppetta Anticellulite La coppetta non va mai usata sulla pelle asciutta, pertanto, prima di procedere al massaggio, la zona da trattare va preparata con l'applicazione di una crema o un olio corpo, meglio se anticellulite. A tal proposito, ricordiamo solo alcuni dei principi attivi, da ricercare nelle formulazioni di questi cosmetici, utili a contrastare la cellulite: betulla, centella, ippocastano, edera, estratti di ananas, ginseng, caffeina e L-carnitina. Questo passaggio da un lato aumenterà la scorrevolezza della coppetta, dall'altro permetterà una migliore aderenza, fattori che corrispondono ad un maggiore comfort ed un effetto vacuum più performante su cuscinetti ed inestetismi della cellulite. In alternativa, il massaggio con la coppetta anticellulite si può fare sotto la doccia, dopo aver bagnato e insaponato la zona. Come usare la Coppetta Anticellulite Si appoggia la coppetta anticellulite sull'area interessata e si esercita una leggera pressione che farà uscire l'aria, creando così un "vuoto aspirato" che sollecita le cellule del tessuto connettivale. A questo punto, si fa scorrere delicatamente il dispositivo compiendo dei movimenti orizzontali, verticali e a zig zag e lo si rilascia. Durata e frequenza del massaggio Il massaggio dovrà durare all'incirca 8 minuti per emilato (cioè per ciascuna gamba e coscia, considerando di partire dalla caviglia) e va ripetuto almeno 3-4 volte alla settimana per ottenere risultati evidenti. Coppetta Anticellulite: su quali zone può essere usata? La coppetta anticellulite per l'uso casalingo può essere utilizzata su gambe, fianchi, addome e glutei. Attenzione! Prima di iniziare ad usare la coppetta anticellulite, leggere sempre il foglietto illustrativo e seguire scrupolosamente le istruzioni riportate per modalità e frequenza, in quanto potrebbero variare da prodotto a prodotto.

Funziona contro la Cellulite? Coppetta Anticellulite: funziona davvero? La coppetta anticellulite sembra essere un valido aiuto contro la cellulite: si parla infatti di pelle più tonica e compatta e risultati visibili entro breve tempo: bastano all'incirca 30 giorni per un miglioramento degli inestetismi cutanei. Chiaramente, occorre costanza nel trattamento e il solo utilizzo della coppetta, senza un'alimentazione sana ed equilibrata ed un regolare esercizio fisico, potrebbe non rivelarsi sufficiente in termini di efficacia. Per saperne di più: Cellulite: Rimedi e Attività Fisica