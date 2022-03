Introduzione La pandemia di Covid-19 ha provocato gravi conseguenze, a tutti i livelli, fra cui anche il posticipo o addirittura l'annullamento di visite ed esami. È arrivato il momento di correre ai ripari: ci sono, infatti, alcuni controlli e visite mediche irrinunciabili che, se si vuole tutelare la propria salute, vanno necessariamente fatti, a seconda della propria età e delle proprie condizioni.

Rimandare i controlli non è mai una buona idea Durante la prima ondata della pandemia, molti controlli già programmati sono saltati a causa della situazione di emergenza negli ospedali. Anche quando la situazione è migliorata, tante persone hanno deciso di rimandare e annullare appuntamenti perché spaventate all'idea di doversi recare nelle strutture ospedaliere e negli ambulatori medici. Se all'inizio un po' di timore era giustificabile, ora non lo è più: meglio non aspettare oltre e fissare controlli e visite mediche irrinunciabili, a maggior ragione se si è vaccinati contro il Covid-19. Se poi si avvertono sintomi sospetti che fanno pensare a un problema che richiede un intervento urgente, come un infarto o un ictus, bisogna chiedere immediatamente aiuto, abbandonando ogni paura. Al di là dei timori legati all'emergenza sanitaria, è fondamentale non fare finta di nulla di fronte a determinati disturbi o aspettare a prendere appuntamento con il medico per non voglia, paura di quello che si potrebbe scoprire, mancanza di tempo o altre ragioni: ne va della propria salute.

I controlli per le malattie croniche Se si soffre di una condizione cronica come il diabete, l'osteoporosi, le allergie o le malattie cardiache, è importante rispettare il calendario dei controlli. In alcuni casi, è possibile monitorare certi parametri anche a domicilio, per esempio, si possono misurare la frequenza respiratoria, la glicemia, la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca a casa, segnando i valori su un diario, da condividere poi con il medico. È anche possibile fissare dei controlli a distanza, tramite un appuntamento di telemedicina. Tuttavia, ci sono casi in cui non si può rinunciare a una visita di persona e a degli esami: è importante, dunque, attenersi a quanto stabilisce il medico e non rimandare determinati check up. Se si nota un peggioramento dei propri sintomi o non ci si sente bene è importante contattare il proprio medico, che può spiegare come agire; mai cambiare una cura di propria iniziativa.

Gli esami del sangue Anche quando si opta per un consulto telefonico o un appuntamento di telemedicina con il proprio medico, potrebbe comunque essere necessario eseguire degli esami del sangue. Per esempio, il medico potrebbe prescriverli per indagare una situazione problematica, per capire se una cura sta funzionando correttamente, per tenere sotto controllo una malattia. Gli esami del sangue sono fondamentali anche per valutare lo stato di salute di una persona, per questo andrebbero eseguiti regolarmente.