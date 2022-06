Il meccanismo della contrazione muscolare è un processo complesso e molto specifico che ci consente di svolgere qualsiasi tipo di attività, partendo da una fonte di energia chimica e convertendola in energia meccanica. La contrazione muscolare, inoltre, è da differenziare a seconda del tipo di muscolo che viene interessato. Possiamo, infatti, distinguere la muscolatura in 3 categorie:

Contrattura della muscolatura volontaria scheletrica

Focalizziamo adesso la nostra attenzione sulla contrazione muscolare della muscolatura volontaria scheletrica. Quando un muscolo scheletrico volontario si contrae in maniera improvvisa, involontaria e continua si può incorrere in una contrattura muscolare. Il muscolo interessato si presenta quindi con un ipertono palpabile, dolorabilità, sensazione di rigidità localizzata, limitazione nei movimenti e difficoltà/impossibilità nell'attivazione (contrazione muscolare fisiologica). Un muscolo va incontro ad una contrattura come atto di protezione e difesa riflessa, per evitare di superare il suo limite fisiologico, oltre il quale si lesionerebbe in maniera più grave (strappo muscolare ad esempio).