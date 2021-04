Alimentazione e Attività Fisica: i Consigli per chi è in Menopausa

Non troppo raramente, la variazione dei mediatori biochimici noti come ormoni sessuali femminili "mette in crisi" l' omeostasi di certe altre funzioni essenziali.

Quanto diremo varrebbe, in realtà, anche per il sesso maschile. Com'è risaputo tuttavia, nelle donne che passano dalla condizione di potenziale riproduttività all'infertilità fisiologica, avviene un cambio dell'equilibrio ormonale che incide anche su altri tessuti, organi dell'organismo.

Sia il regime nutrizionale medio che l' attività motoria auspicabile infatti, sono variabili di cruciale importanza per il mantenimento di un buon stato di salute in età non più fertile.

In questo articolo parleremo dello stile di vita delle donne in menopausa e, più precisamente, di come gestire al meglio la dieta e lo sport .

Per menopausa si intende la cessazione assoluta della fertilità nella donna in età adulta .

Alimentazione in Menopausa

Alimentazione in menopausa: consigli utili

Non è semplice riassumere tutti i consigli utili per l'alimentazione in menopausa. Questo perché non è detto che ogni quadro presenti le stesse condizioni.

Cercheremo dunque di fare delle "distinzioni" comprensibili e di fornire dei suggerimenti altrettanto semplici da applicare.

Se sei in sovrappeso grave

Se sei in sovrappeso grave, quindi in stato di obesità, è necessario dimagrire. Questo per varie ragioni:

Prevenire gli squilibri metabolici, che peggiorano all'aumentare del grasso corporeo;

Ridurre il carico osteo-articolare che può esacerbare o peggiorare vari problemi

Diminuire l'indice di rischio di altre possibili comorbidità correlate al sovrappeso grave.

Per ottenere questa riduzione ponderale si rende indispensabile instaurare un bilancio energetico ( Energia Alimenti – Energia Consumata = Bilancio Energetico ) di tipo negativo (-).

Nel pratico: se avessi un consumo energetico totale di 1800 chilocalorie (kcal) al giorno (die), per dimagrire dovrei introdurne < 1800 kcal.

A quanto deve corrispondere quel "<"? Diciamo non oltre il 30% (540 kcal), ovvero 1800 – 540 = 1260 kcal/die.

Perché non oltre il -30%? Semplicemente per prevenire il catabolismo delle masse muscolari. Infatti, quando privato dell'energia necessaria per svolgere le normali attività, l'organismo utilizza una parte usando gli amminoacidi destinati al mantenimento del trofismo muscolare per produrre calorie.

Come prevenire questo fenomeno? Anzitutto non tagliando eccessivamente le calorie, praticando sport di potenziamento muscolare (non solo attività aerobiche) e assumendo la giusta quantità di proteine ad alto valore biologico e di carboidrati (senza i quali l'organismo userebbe ancora di più gli amminoacidi) con la dieta.

In definitiva, dimagrire significa migliorare la composizione corporea, diminuendo la percentuale e la quantità assoluta di massa grassa (%FM), ma anche di aumentare la percentuale di massa magra (FFM%) mantenendola quantomeno invariata sul piano quantitativo – limitando quindi il catabolismo muscolare.

Non dimentichiamo che, oltre al giusto rapporto con la massa grassa, un buon trofismo della massa muscolare in sé e per sé viene considerato un fattore protettivo indipendente per molti fattori di rischio.

Attenzione! Il dimagrimento dev'essere limitato al raggiungimento del normopeso; una volta giunti a questa soglia, un ulteriore calo non è considerato positivo.

Se vuoi ottimizzare la mineralizzazione ossea

Se vuoi ottimizzare la mineralizzazione del tuo scheletro, dal punto di vista è importante curare l'assunzione di vitamina D (da prodotti della pesca e tuorlo d'uovo) e di calcio (da latte e derivati, legumi), ma anche evitare il sottopeso, limitare gli alcolici, non eccedere con il sodio, porre attenzione all'assunzione proteica.

Le proteine sono costituenti delle ossa e conferiscono loro flessibilità ed elasticità (durezza e massa invece, sono apportate da calcio e fosforo).

Fitoestrogeni e menopausa

I fitoestrogeni o sono sostanze vegetali strutturalmente funzionalmente molto simili agli estrogeni.

Dotati di importanti funzioni per il metabolismo, ad esempio sulla colesterolemia, pare siano in grado di diminuire l'entità di alcuni sintomi menopausa correlati.