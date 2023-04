Alimentazione e Attività Fisica: i Consigli per chi è in Menopausa

Introduzione In questo articolo parleremo dello stile di vita delle donne in menopausa e, più precisamente, di come gestire al meglio la dieta e lo sport. Sia il regime nutrizionale medio che l'attività motoria auspicabile infatti, sono variabili di cruciale importanza per il mantenimento di un buon stato di salute in età non più fertile. Shutterstock Quanto diremo varrebbe, in realtà, anche per il sesso maschile. Com'è risaputo tuttavia, nelle donne che passano dalla condizione di potenziale riproduttività all'infertilità fisiologica, avviene un cambio dell'equilibrio ormonale che incide anche su altri tessuti, organi dell'organismo. Non troppo raramente, la variazione dei mediatori biochimici noti come ormoni sessuali femminili "mette in crisi" l'omeostasi di certe altre funzioni essenziali. Ebbene, una gestione intelligente dei cibi e dell'esercizio fisico può contribuire a prevenire e a ridurre al minimo certi disagi legati al transito in menopausa e alla stessa conclamata.

Menopausa Generalità sulla menopausa Per menopausa si intende la cessazione assoluta della fertilità nella donna in età adulta. Trattasi di un cambiamento fisiologico che sopraggiunge nella cosiddetta mezza età (45-55 anni, con le dovute variazioni in base alla soggettività). L'ingresso in menopausa si associa ad alcuni sintomi ben precisi che – anche in base all'intensità e alla durata – possono delineare la cosiddetta sindrome climaterica (primo fra tutti, riduzione e scomparsa del ciclo mestruale, vampate di calore e sudorazioni notturne, irritabilità, disturbi del sonno, distribuzione del grasso in conformazione androide e deposito viscerale ecc.). Il quadro di cui sopra sarebbe provocato dal crollo dei livelli di estrogeni (ormoni sessuali femminili) che, oltre alla capacità riproduttiva, pregiudica il buon equilibrio del metabolismo. La donna che entra in menopausa è infatti più sensibile all'aumento del colesterolo (soprattutto LDL) e alla variazione di altri parametri metabolici. Non di meno, queste donne possono accusare variazioni anche consistenti del tono dell'umore, irritabilità, disordini del sonno ecc. Si rende pertanto indispensabile: ottimizzare lo stile di vita, correggendo l'alimentazione e aumentando lo sport, e consultare un medico che valuti la pertinenza di una terapia. Facciamo ora una breve panoramica degli accorgimenti più importanti da adottare sul piano nutrizionale.