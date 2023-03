Congiuntivite nel Bambino: cause e come curarla

Altre cause che potrebbero favorire l'insorgenza della congiuntivite nei bambini sono la presenza di corpi estranei e la penetrazione di sostanze chimiche nell'occhio; in questi casi, quindi, si parla di congiuntiviti irritative .

Il contagio avviene molto facilmente anche nei luoghi frequentati da bambini, come asili e scuole. È proprio per questa ragione che nel caso in cui il bambino sia affetto da congiuntivite infettiva, sarebbe bene lasciarlo a casa fino al completamento della terapia prescritta dal medico.

Se non tempestivamente diagnosticata o se non adeguatamente trattata, la congiuntivite di origine infettiva può arrivare a coinvolgere la cornea , provocando conseguenze anche gravi.

Terapia

Come curare la congiuntivite nei bambini?

Naturalmente, il trattamento farmacologico della congiuntivite nei bambini dipende dalla causa che l'ha provocata e che dovrà essere accertata dal medico o dallo specialista dopo un'accurata visita.

Ad ogni modo, indipendentemente dal tipo di principio attivo impiegato, per il trattamento della congiuntivite nei bambini si è soliti ricorrere all'utilizzo di formulazioni farmaceutiche adatte alla somministrazione oculare, come i colliri.

Nel caso della congiuntivite batterica, pertanto, il medico prescriverà la somministrazione di colliri antibiotici. Fra i principi attivi che si possono impiegare ricordiamo la tobramicina.

Nel caso in cui, invece, la congiuntivite sia di tipo allergico, il medico può prescrivere la somministrazione di colliri antistaminici. Tuttavia, in questi casi sarebbe bene portare il bambino da un allergologo, il quale valuterà il problema dell'allergia nel suo insieme istituendo la terapia più idonea per ciascun caso.

Infine, nel caso in cui la congiuntivite sia scatenata da infezioni virali, solitamente, il trattamento farmacologico con antivirali non è previsto; in questi casi, generalmente, il medico si limita a prescrivere una terapia con antinfiammatori ( NON corticosteroidi ) per alleviare i sintomi del disturbo.