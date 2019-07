Il graduale abbassamento della pressione arteriosa provoca un senso di svenimento che può culminare in una perdita di coscienza ( lipotimia ). In alcuni casi, è possibile sopraggiunga un collasso cardiocircolatorio.

I sintomi che possono comparire in caso di congestione digestiva sono, in genere, aspecifici e comuni anche ad altre condizioni tipiche del periodo come, ad esempio, il colpo di calore e/o l' insolazione .

Tale evenienza può causare uno svenimento della persona e, quando ciò accade in acqua, può verificarsi un' idrocuzione o può sopraggiungere la morte per annegamento .

Normalmente, i sintomi della congestione si presentano in maniera graduale . Solo in rari casi, a seguito di un rapido ed intenso sbalzo di temperatura ( shock termico ) come quello che si verifica, ad esempio, tuffandosi in acqua molto fredda durante la digestione, può determinarsi una congestione fulminea .

La congestione digestiva è un evento patologico generalmente transitorio, ma, se non viene riconosciuto in modo tempestivo, può avere anche conseguenze drammatiche. Il blocco della digestione per colpa di uno sbalzo termico può indurre, infatti, il decesso per arresto cardiocircolatorio o, qualora si fosse ancora immersi in acqua, per annegamento.

Idrocuzione

L'idrocuzione (o idrocussione) è una sincope termo-differenziale, cioè indotta da uno sbalzo repentino di temperatura, che insorge improvvisamente durante un bagno in acqua fredda o addirittura quando si è usciti dall'acqua. Questa condizione è caratterizzata da perdita di coscienza con arresto riflesso della respirazione: in qualche caso, tali manifestazioni si verificano in modo brusco; altre volte, compaiono dei prodromi, come vertigini, crampi e fischi alle orecchie. L'idrocuzione si distingue dall'annegamento (incidente in cui si verifica la penetrazione di acqua nelle vie respiratorie), ma il decesso può sopraggiungere per quest'ultima evenienza, poiché la sincope è reversibile e la ripresa respiratoria si verifica quando l'individuo è ancora immerso. Al paziente deve essere subito praticata la respirazione artificiale e, se le condizioni lo richiedono, il massaggio cardiaco.

L'idrocuzione è frequente soprattutto nei subacquei che scendono in profondità e trovano temperature molto basse. Le cause sono ancora da definire con esattezza, ma sembra che si verifichino dei fenomeni di vasocostrizione, da cui risulterebbe un'inibizione dei centri respiratori e dei riflessi neurovegetativi. Oltre alla congestione per la digestione in corso, altri fattori che potrebbero predisporre all'idrocuzione sono l'abbondante sudorazione e la lunga esposizione al sole prima di immergersi nell'acqua fredda.