Condroprotettori: cosa sono?

Acido Ialuronico

A causa dello scarso assorbimento per bocca, l'acido ialuronico viene tipicamente usato per infiltrazioni articolari. Si tratta di un glicosmaminoglicano composto da acido glucuronico ed N-acetilglucosamina. A livello articolare, l'acido ialuronico agisce come un agente lubrificante in grado di assorbire gli urti nel fluido sinoviale. Il razionale delle iniezioni intra-articolari di acido ialuronico consiste quindi nell'aumento della lubrificazione articolare, ma anche nel controllo di permeabilità della membrana sinoviale (previene i versamenti articolari e la conseguente tumefazione) e nell'azione antiradicalica. Altri possibili meccanismi d'azione, sebbene meno certi, includono la promozione della sintesi di matrice cartilaginea e la riaggregazione dei proteoglicani. Ben tollerate e di rapida azione terapeutica, le infiltrazioni di acido ialuronico sono gravate dall'elevato costo e dall'impossibilità di iniezione in alcune articolazioni; solo negli ultimi anni, iniziano ad accumularsi evidenze che rivalutano l'efficacia di una specifica integrazione di acido ialuronico per via orale.

POSOLOGIA: cicli di 5-6 infiltrazioni/settimana, ciascuna da 20-25 mg di acido ialuronico, da ripetere 2-3 volte all'anno.