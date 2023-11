Complicanze Croniche del Diabete: quali sono?

Complicanze Croniche del Diabete

Le complicanze del diabete a lungo termine sono le conseguenze tardive del diabete mellito, derivanti dalla persistenza delle alterazioni metaboliche provocate dalla malattia.

Decisamente più frequenti nel diabete di tipo 2, le complicanze del diabete a lungo termine hanno, generalmente, per bersaglio gli occhi, i reni, il sistema nervoso e il sistema cardiovascolare.

Venendo al dunque, tra le complicanze del diabete a lungo termine, figurano:

La macroangiopatia diabetica;

La microangiopatia diabetica, che comprende a sua volta

La retinopatia diabetica;



La neuropatia diabetica;



L'ulcera diabetica;

Altro.

Quando esordiscono?

Studi statistici hanno dimostrato che, dopo 10-15 anni dall'esordio della malattia, la maggioranza dei pazienti diabetici presenta una o più delle sopraccitate complicanze a lungo termine.

Tuttavia, da questi stessi studi è emerso anche che in alcuni pazienti le complicazioni in questione possono svilupparsi molto prima che siano trascorsi 10-15 anni, mentre in altri non hanno mai occasione di manifestarsi.