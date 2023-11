Complicanze Acute del Diabete

Le complicanze del diabete (o diabete mellito) sono le spiacevoli conseguenze che possono scaturire da questa grave malattia metabolica.

Il diabete è causato da un deficit dell'insulina - un ormone fondamentale per mantenere nella norma i livelli di glucosio nel sangue - e il suo segno clinico caratteristico è l'elevata concentrazione di glucosio nel sangue (iperglicemia).

Ricordando ai lettori che le tipologie di diabete più note e diffuse sono il diabete di tipo 1 e il diabete di tipo 2; questo articolo ha lo scopo di trattare le possibili complicanze acute dei due sopraccitati tipi di diabete.

Chetoacidosi diabetica

La chetoacidosi diabetica è una complicanza potenzialmente letale del diabete, che scaturisce dalla carenza di insulina (o ridotta disponibilità di insulina) e dall'eccesso di glucagone, due circostanze tipiche del diabete di tipo 1 (e questo spiega perché la chetoacidosi diabetica sia più frequente in questo tipo di diabete).

Come si instaura la chetoacidosi diabetica?

L'insulina è l'ormone che favorisce l'entrata del glucosio nelle cellule dei tessuti dell'organismo umano; per le cellule dell'organismo, il glucosio è la principale fonte di energia.

Quando c'è carenza di insulina, come nel diabete di tipo 1, il glucosio non riesce più a entrare nelle cellule, le quali, di conseguenza, mancano della loro risorsa energetica preferita.

Per far fronte a tale situazione, quindi, l'organismo è costretto ad appoggiarsi a una fonte di energia alternativa, altrimenti morirebbe. Ecco allora che si serve dei lipidi.

Per poter ricavare energia dai lipidi, l'organismo deve trasferire quest'ultimi in una sede attrezzata al suddetto scopo: il fegato con i suoi epatociti.

Nel fegato, il processo che comporta la generazione di energia a partire dai lipidi è la cosiddetta ossidazione degli acidi grassi.

L'ossidazione degli acidi grassi è un fenomeno biologico complesso, che produce energia e parallelamente una molecola chiamata acetil-coenzima A. L'acetil-coenzima A è la molecola di partenza per la formazione dei cosiddetti corpi chetonici (acetone, acido beta-idrossibutirrico e acido acetoacetico).

Mentre nella persona sana i corpi chetonici sono quantitativamente modesti e mantenuti sottocontrollo attraverso l'eliminazione delle urine (in cui sono discolti), nel diabetico di tipo 1 – dove l'ossidazione degli acidi grassi è l'unica fonte energetica – i corpi chetonici rappresentano una presenza così massiccia, da risultare impossibile la sua completa e corretta eliminazione tramite le urine.

La permanenza, per mancata escrezione attraverso le urine, dei corpi chetonici nell'organismo fa sì che queste pericolose molecole si accumulino nel sangue.

L'accumulo nel sangue del diabetico dei corpi chetonici è il fenomeno patologico che, in ambito medico, sancisce l'inizio e l'instaurarsi della condizione di chetoacidosi diabetica.

I punti chiave di perché e come s'instaura la chetoacidosi nel diabetico di tipo 1 Nel diabetico di tipo 1, la chetoacidosi dipende dalla carenza di insulina;

Senza l'insulina, le cellule dell'organismo mancano della loro principale fonte di energia: il glucosio;

Per sopperire alla mancanza del glucosio e della sua energia, l'organismo è costretto a sfruttare il contenuto energico dei lipidi;

Per ricavare energia dai lipidi, l'organismo trasferisce quest'ultimi nel fegato e li sottopone alla cosiddetta ossidazione degli acidi grassi;

Nel generare energia, l'ossidazione degli acidi grassi produce anche grandi quantità di acetil-coenzima A, la molecola da cui derivano i corpi chetonici (acetone, acido beta-idrossibutirrico e acetoacetico);

Se i corpi chetonici sono una presenza massiccia, come nel caso del diabetico di tipo 1, la loro completa eliminazione con le urine è impossibile;

La mancata eliminazione dei corpi chetonici con le urine, complice la loro elevata concentrazione, comporta il loro accumulo nel sangue;

L'accumulo nel sangue dei corpi chetonici sancisce l'inizio della condizione di chetoacidosi diabetica.

Quali sono i sintomi della chetoacidosi diabetica?

I primi sintomi della chetoacidosi diabetica sono disturbi di tipo gastrointestinale, quali anoressia (mancanza di appetito), nausea, vomito e dolori addominali. Quindi, a questi disturbi gastrointestinali, in una fase successiva, si aggiungono altre manifestazioni, tra cui: confusione, debolezza, severo aumento della minzione, respirazione profonda, senso di svenimento e svenimento.

Importante: cosa NON fare alla comparsa dei primi sintomi della chetoacidosi diabetica? L'errore più comune che commettono i diabetici all'esordio della chetoacidosi diabetica è sospendere la somministrazione dell'insulina, in conseguenza del fatto che i disturbi gastrointestinali, di cui sono vittime i pazienti, impediscono loro la regolare assunzione dei pasti.

Si tratta di una scelta assolutamente sbagliata, perché l'assunzione di insulina è l'unica vera soluzione al problema che sta per profilarsi; addirittura, tanto per capire l'importanza dell'insulina, l'assunzione di quest'ultima dovrebbe subire un incremento rispetto a quelle che sono le dosi consuete, se si vuole evitare il peggio.

Quindi, in conclusione, è la mancata somministrazione di insulina, proprio nel momento in cui sarebbe indispensabile incrementarne la dose, l'evento principale da cui dipende l'ulteriore evoluzione della chetoacidosi.

Complicanze della chetoacidosi diabetica

Se non adeguatamente trattata, la chetoacidosi diabetica degenera e progredisce fino al cosiddetto coma chetoacidosico, in cui il paziente presenta un respiro profondo e rapido (il cosiddetto respiro di Kussmaul), un alito che odora intensamente di frutta marcia (il cosiddetto respiro acetonico), un aspetto profondamente disidratato, bulbi oculari infossati, labbra secche e screpolate, un'intensa glicosuria, ingenti quantità di corpi chetonici nelle urine e nel sangue, e un'elevata iperglicemia (tra i 500 e i 700 mg/ml).

Il coma chetoacidosico è una grave condizione medica, da cui può scaturire la morte del soggetto interessato.