L'espressione "complesso di Elettra" prende ispirazione dal nome dal personaggio mitologico di Elettra, che uccise la madre, Clitemnestra, per vendicare la morte di suo padre Agamennone. Il mito di Elettra è diverso da quello di Edipo (lei non sposò il padre, ma lo fece vendicare in battaglia dal fratello Oreste), ma le basi psicologiche utilizzate per l'interpretazione psicoanalitica sono identiche.

Il concetto del complesso di Elettra è stato introdotto da Carl Gustav Jung con l'intento di approfondire le differenze tra l'evoluzione psicosessuale dei due generi, cioè negli atteggiamenti di attrazione verso il genitore di sesso opposto e di gelosia nei confronti del genitore dello stesso sesso. Più nel dettaglio, Jung modificò il concetto del complesso edipico, ponendo l'attenzione su quanto avviene nel processo di crescita nelle bambine e, in particolare, durante la fase fallica freudiana (3-6 anni di età).

La differenza cruciale tra il complesso di Edipo e quello di Elettra sta nel ruolo che l'organo sessuale maschile giocherebbe all'interno delle due situazioni, configurando il complesso di castrazione nel bambino e l'invidia nel pene nelle bambine.

Complesso di castrazione

Nel complesso di Edipo, il bambino inizia a capire che non gli è permesso sedurre la madre (secondo Freud, ciò avviene attraverso i richiami paterni): incontrando il limite del divieto e non riuscendo in queste incoscienti manovre, soffocherà la propria contrarietà e sarà costretto a rinviare il soddisfacimento delle proprie pulsioni. Il complesso di Edipo finirà per esprimersi, quindi, attraverso attacchi di collera ed incubi notturni. Questa fase viene definita da Freud come complesso di castrazione: nei confronti del proprio desiderio, il bambino ritiene che la punizione inflitta dal padre sia giusta.

Verso i cinque-sei anni, il bambino rinuncerà gradualmente a prendere il posto del genitore del suo stesso sesso, respingendo nell'inconscio le proprie emozioni e passioni. A quest'età, il bambino sposta il suo interesse dalla madre ad un altro individuo di sesso femminile all'esterno della famiglia; inoltre, costui inizia a condividere delle attività ed adotta comportamenti simili a quelli del papà, con il quale si identifica progressivamente. La risoluzione del complesso di Edipo e dell'angoscia di castrazione porta alla comprensione psichica delle differenze tra gli esseri, tra i sessi e tra le generazioni.

Invidia del pene

Per quanto riguarda il sesso femminile, la presa di coscienza di non avere un pene costituirebbe un motivo di ostilità ulteriore nei confronti della madre.

La fase dell'invidia del pene segna il passaggio dall'attaccamento alla madre alla competizione con la stessa per l'attenzione, il riconoscimento e l'affetto del padre. Questa scelta sarebbe influenzata dall'obiettivo di appropriarsi del pene paterno. In pratica, le bambine non soffrono del complesso di castrazione, cioè la paura di perdere il pene, ma sperimentano una frustrazione per il fatto di non averlo: la madre è vista sia come rivale per il possesso del padre, sia come responsabile per averle create senza pene.

Anche in questo caso, il superamento di questa fase segna la transizione verso una sessualità femminile matura e lo sviluppo di un'identità di genere. Verso i cinque-sei anni, le bambine inizieranno così a fare tutto come la mamma, che prendono come esempio da seguire.