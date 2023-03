Come Uscire dalla Depressione: cosa fare e quanto tempo serve

Il trattamento è personalizzato : ciò che risulta efficace per una persona, potrebbe non funzionare per un'altra. Il percorso terapeutico per uscire dalla depressione va stabilito, quindi, con l'aiuto di un medico specialista, in relazione alle caratteristiche dell'individuo e della malattia.

Purtroppo, le persone che soffrono di depressione raramente ne riconoscono i sintomi e non si rivolgono al medico. In realtà, questa malattia può essere affrontata e superata .

Rappresentano un campanello d'allarme anche disturbi fisici e somatici come mal di testa , mancanza di energia e mialgie . Per parlare di depressione, è necessario che i sintomi siano presenti tutto il giorno e durino almeno da due settimane.

La depressione (detta anche disturbo depressivo maggiore ) è una condizione caratterizzata da una serie di sintomi che si presentano contemporaneamente, per un certo intervallo di tempo. Queste manifestazioni interferiscono in modo importante sulla vita quotidiana e provocano un disagio significativo nel soggetto che ne soffre.

Per capire come uscire dalla depressione, occorre sapere che, ancora oggi, non si conoscono completamente i meccanismi alla base di questa complessa malattia.

Per uscire dalla depressione, occorre sapere che questa malattia può manifestarsi con diversi livelli di gravità . Alcune persone presentano sintomi di bassa intensità, correlati a particolari momenti della vita; altre si sentono così depresse da non riuscire a svolgere le normali attività quotidiane.

Almeno uno dei sintomi dev'essere costituito da umore depresso o perdita di interesse o piacere . Importante elementi a cui fare attenzione è la ricorrenza e la durata dei sintomi, che devono manifestarsi per la gran parte della quotidianità , quasi tutti i giorni , e per almeno due settimane .

La malattia è annunciata, in particolare, da una serie di segnali che si manifestano contemporaneamente, per un certo intervallo di tempo, e rappresentano un cambiamento rispetto al precedente livello di funzionamento.

Per uscire dalla depressione, è fondamentale riconoscerne i sintomi per arrivare il prima possibile ad una diagnosi ed iniziare un percorso terapeutico efficace.

Uscire dalla depressione è possibile: basta riconoscere il problema ed affrontarlo con il supporto medico. Il tempo medio per arrivare alla diagnosi di depressione è molto elevato: si stimano in media due anni fra l'insorgenza dei primi sintomi e l'inizio delle terapie.

Terapia

Quanto tempo serve per uscire dalla Depressione?

La depressione è un disturbo complesso, che non si presenta sempre in maniera chiara e può associarsi ad altre patologie. Per questo motivo, la terapia è altamente personalizzata e richiede una piccola dose di pazienza: prima di trovare le strategie più efficaci per uscire dalla depressione potrebbero essere necessari anche più tentativi.

Innanzitutto, è importante seguire i tempi e le modalità di trattamento indicate dal medico di medicina generale o dallo psichiatra, in funzione dei diversi bisogni o della gravità della patologia. Se le indicazioni non vengono seguite nel modo corretto, infatti, è probabile che il percorso terapeutico per uscire dalla depressione non funzioni o si verifichino delle ricadute per la riacutizzazione dei sintomi o la riesposizione ai fattori di rischio.

Shutterstock

Psicoterapia per uscire dalla depressione

Nelle forme più lievi, per uscire dalla depressione può essere indicata la sola psicoterapia, allo scopo di risolvere o ridurre i sintomi della malattia.

Alcuni degli interventi possibili sono:

Terapia cognitivo-comportamentale : questo trattamento si basa su una serie di colloqui individuali. Lo scopo consiste nell'aiutare la persona ad adottare nuovi punti di vista, incoraggiandola a minimizzare e risolvere i propri problemi. La psicoterapia cognitivo-comportamentale interviene, inoltre, modificando le aspettative su di sé e contribuisce ad individuare i modi di pensare negativi e disfunzionali. Ciò consente al paziente di prendere consapevolezza in merito ai circoli viziosi che mantengono ed aggravano la malattia. Infine, il medico incentiva il soggetto ad impegnarsi in attività piacevoli e gratificanti. Al termine del percorso, è importate impostare una terapia di mantenimento, che intervenga sulle strategie utili ad evitare le ricadute.

: questo trattamento si basa su una serie di colloqui individuali. Lo scopo consiste nell'aiutare la persona ad adottare nuovi punti di vista, incoraggiandola a minimizzare e risolvere i propri problemi. La psicoterapia cognitivo-comportamentale interviene, inoltre, modificando le aspettative su di sé e contribuisce ad individuare i modi di pensare negativi e disfunzionali. Ciò consente al paziente di prendere consapevolezza in merito ai circoli viziosi che mantengono ed aggravano la malattia. Infine, il medico incentiva il soggetto ad impegnarsi in attività piacevoli e gratificanti. Al termine del percorso, è importate impostare una terapia di mantenimento, che intervenga sulle strategie utili ad evitare le ricadute. Psico-educazione : familiari e pazienti vengo informati su ciò che riguarda la patologia, in modo da creare una conoscenza comune che aiuti le persone a seguire il trattamento. Nel percorso per uscire dalla depressione, è fondamentale avere accanto una famiglia accogliente e comprensiva, che non stimoli sentimenti di vergogna, ma che sostenga in tutte le fasi della malattia. Essendo le ricadute facili, le persone che stanno accanto al soggetto vengono anche "educate" a riconoscere i sintomi che preannunciano un nuovo episodio depressivo.

: familiari e pazienti vengo informati su ciò che riguarda la patologia, in modo da creare una conoscenza comune che aiuti le persone a seguire il trattamento. Nel percorso per uscire dalla depressione, è fondamentale avere accanto una famiglia accogliente e comprensiva, che non stimoli sentimenti di vergogna, ma che sostenga in tutte le fasi della malattia. Essendo le ricadute facili, le persone che stanno accanto al soggetto vengono anche "educate" a riconoscere i sintomi che preannunciano un nuovo episodio depressivo. Terapia interpersonale: sembra sia efficace, soprattutto quando viene utilizzata in sinergia con il trattamento farmacologico. L'obiettivo è quello di rinsaldare la rete sociale della persona depressa, aiutandola ad uscire dall'isolamento sociale ed a superare i problemi irrisolti.

Per approfondire:

Farmaci per gestire la depressione

Per uscire dalle forme medio-gravi di depressione, la psicoterapia va associata, quasi sempre, ad un trattamento farmacologico.

Considerate anche le basi biologiche della malattia, occorre stabilire un protocollo terapeutico che agisca in tal senso. I farmaci più utilizzati sono, infatti, gli antidepressivi che funzionano modulando l'azione dei neurotrasmettitori. La terapia più adatta al caso specifico è prescritta dallo psichiatra: è necessario ricordare che la depressione non è uguale per tutti e risulta fondamentale inquadrare il disagio nel modo più preciso possibile, in modo da poter calibrare in modo adeguato il principio attivo da utilizzare, il dosaggio, i tempi ed i modi della somministrazione.

Per quanto riguarda gli antidepressivi, si usano principalmente:

Inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRIs) : es. fluoxetina, paroxetina, sertralina e escitalopram;

: es. fluoxetina, paroxetina, sertralina e escitalopram; Inibitori della ricaptazione della serotonina-norepinefrina (SNRIs) : es. duloxetina e venlafaxina;

: es. duloxetina e venlafaxina; Norepinefrina ed inibitori della ricaptazione della dopamina (NDRI) : es. bupropione;

: es. bupropione; Antidepressivi triciclici : es. imipramina, nortriptilina e amitriptilina;

: es. imipramina, nortriptilina e amitriptilina; Inibitori della monoamminossidasi – IMAO: es. tranilcipromina, fenelzina e isocarbossazide.

Altri medicinali utilizzati per la depressione sono:

Stabilizzatori dell'umore : ne regolano il tono, cercando di stabilizzarlo nel tempo;

: ne regolano il tono, cercando di stabilizzarlo nel tempo; Antipsicotici : agiscono contro i sintomi maniacali;

: agiscono contro i sintomi maniacali; Ansiolitici-ipnotici: attenuano gli stati d'ansia ed il senso di angoscia.

Consulta anche:

Terapie alternative

In associazione alle cure farmacologiche ed alla psicoterapia, per uscire dalla depressione, il medico potrebbe consigliare anche l'utilizzo di altre metodiche, come:

Tecniche di rilassamento : sono utili soprattutto quando la depressione è associata anche a sintomi ansiogeni. Nel corso della seduta vengono utilizzate fantasie guidate, evocazione di immagini piacevoli e controllo della respirazione;

: sono utili soprattutto quando la depressione è associata anche a sintomi ansiogeni. Nel corso della seduta vengono utilizzate fantasie guidate, evocazione di immagini piacevoli e controllo della respirazione; Terapia della luce : consiste nell'esposizione per 30 minuti al giorno, per un paio di settimane, ad una speciale lampada che somministra stimoli luminosi precisi. Il trattamento interviene equilibrando i livelli di melatonina e serotonina, due ormoni implicati nello sviluppo della depressione. La "light therapy" va sempre prescritta dalla specialista e può essere effettuata negli ospedali o in centri specializzati. In commercio, esistono anche lampade per l'uso domiciliare.

: consiste nell'esposizione per 30 minuti al giorno, per un paio di settimane, ad una speciale lampada che somministra stimoli luminosi precisi. Il trattamento interviene equilibrando i livelli di melatonina e serotonina, due ormoni implicati nello sviluppo della depressione. La "light therapy" va sempre prescritta dalla specialista e può essere effettuata negli ospedali o in centri specializzati. In commercio, esistono anche lampade per l'uso domiciliare. Fitoterapia: un aiuto per contrastare ansia, insonnia e depressione, può essere rappresentato dalla medicina naturale. Anche in questo caso, il medico può consigliare il rimedio più appropriato alle caratteristiche ed alle condizioni della persona. In presenza di depressione, l'erba di San Giovanni (o Iperico) e la Rhodiola possono risollevare l'umore. Altri rimedi particolarmente utili sono la Passiflora e la Valeriana (calmanti), Camomilla, Biancospino e Melissa (placano gli spasmi addominali o muscolari associati all'agitazione), Arancio amaro e Tiglio (promuovono il rilassamento).

Come uscire dalla Depressione: qualche consiglio

Per sentirsi meglio e ridurre rischio di ricadere nella depressione, è importante seguire uno stile di vita sano.

In particolare, è consigliabile:

Seguire una dieta equilibrata, evitando cibi che contengano eccitanti (no all'eccesso di caffeina, teina o cioccolato) o troppi grassi e zuccheri;

Limitare il consumo di alcol e droghe: hanno effetti negativi sul sistema nervoso centrale e sulle funzioni mentali;

Praticare una regolare attività fisica, con almeno 40-60 minuti di sano movimento, per 3-4 volte a settimana;

Dormire un numero sufficiente di ore e cercare di non perdere troppo sonno;

Non sottovalutare i principali campanelli d'allarme, come la perdita di interesse o di piacere per le normali attività quotidiane;

Cercare di non isolarsi, restando in contatto con i familiari e con la propria rete di amici;

Non prendere decisioni importanti in un momento in cui ci si sente particolarmente demoralizzati.

Prosegui con la lettura di: