Perché è importante usare correttamente i farmaci? Se non impiegati nella maniera corretta, i farmaci possono arrecare più danni che benefici. Indubbiamente, sono alleati preziosi, in grado di curare diverse malattie e alleviare molti sintomi. Tuttavia, se usati impropriamente e commettendo degli sbagli, nella migliore delle ipotesi rischiano di funzionare poco o di non funzionare affatto, e nella peggiore di procurare effetti collaterali.

Come vanno utilizzati? Le cure farmacologiche vanno seguite rispettando le indicazioni del medico in merito alla posologia, alla durata, alla modalità e agli orari di impiego. In caso di farmaci da banco, attenersi a quanto riportato sul bugiardino e consigliato dal farmacista.

I 5 errori più comuni quando si usano i medicinali: quali sono? Non rispettare le indicazioni del medico

Confondere i medicinali

i medicinali Aumentare e diminuire le dosi a proprio piacimento

Non informare correttamente il medico

Volere gli antibiotici a tutti i costi Fra gli errori che si commettono più comunemente quando si tratta di farmaci, ci sono il non rispetto delle dosi consigliate, la confusione fra medicinali diversi e le informazioni poco precise riferite dal medico, per esempio su altre cure seguite e sui sintomi avvertiti. La Società Italiana di Medicina Interna (SIMI) ha stilato un elenco degli errori che si commettono più comunemente nell'uso dei farmaci e ha fornito una serie di consigli per evitarli.

Perché bisogna riferire al medico il maggior numero possibile di informazioni? Per poter prescrivere una cura davvero appropriata, il medico deve conoscere i disturbi lamentati dal paziente, le eventuali altre cure seguite, la storia clinica personale e famigliare. Invece, spesso le informazioni fornite dalla persona sono lacunose e non permettono al professionista sanitario di avere un quadro completo della situazione. È importante allora spiegare al medico come ci si sente, quali terapie si stanno seguendo, quali trattamenti sono stati eventualmente proposti da altri specialisti. L'ideale sarebbe portare con sé una lista completa di tutti i farmaci assunti con orari e dosaggi e delle altre terapie seguite. Riferire al medico anche se si usano integratori e prodotti naturali, così che possa verificare che non si siano problemi di interazioni e incompatibilità. Ricordarsi anche di informare il medico se si soffre di allergie o se si sono avute reazioni avverse a certe terapie.

C'è il rischio di confondere i farmaci? Confondere farmaci e confezioni è uno degli errori più comuni, specie fra gli anziani, che spesso devono assumere tanti medicinali. Per questo, si consiglia di scrivere su ogni confezione a cosa serve, l'ora di assunzione, e la dose. È utile anche preparare uno schema cartaceo con l'elenco di tutte le pillole che bisogna prendere nell'arco di una giornata e appenderlo in un posto visibile. Si possono seguire due suddivisioni diverse: per fasce orarie o per principi attivi. In alternativa, si potrebbero utilizzare le apposite scatoline reperibili in farmacia, suddivise in più scomparti, ciascuno con l'indicazione oraria. O ancora, si possono utilizzare piccoli contenitori, tazzine, bicchierini, cui appiccicare biglietti con l'ora.

Perché il fai da te è pericoloso? Non attenersi alle indicazioni del medico e variare la dose o gli orari di assunzione è pericoloso perché c'è il rischio che la cura non dia l'effetto sperato o addirittura provochi effetti collaterali. No, dunque a raddoppiare la quantità nel caso in cui il giorno prima si sia dimenticato di assumere il farmaco, a diminuirla se ci si sente meglio, a spostare l'orario della terapia. Qualsiasi modifica va concordata con il medico. Particolare attenzione va posta nel caso di malattie croniche, che richiedono cure prolungate e precise per non favorire un peggioramento.

Come comportarsi con gli antibiotici? Gli antibiotici vanno assunti solo in presenza di un'infezione scatenata da batteri e solo su prescrizione medica. Molti li considerano una sorta di "panacea", ma non è così: vanno usati solo quando servono realmente e nei modi indicati dal medico. Altrimenti, si rischia di sviluppare una resistenza, che li rende inefficaci.