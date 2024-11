Come ti accorgi se hai una bronchite? Sintomi. Dove fa male? Come si fa a farla passare?

La bronchite inizia quasi sempre come da un'infezione delle vie aeree superiori : naso , orecchie , gola o seni nasali. Che, poi, si fa strada verso il basso fino ad interessare l' albero bronchiale .

Bronchite acuta: cause, sintomi, durata e trattamento

La bronchite acuta è una delle malattie più comuni, ed è più frequente di quella cronica. Circa il 5% degli adulti e il 6% dei bambini soffrono di almeno un episodio all'anno.

La bronchite acuta si caratterizza per una tosse che dura circa due settimane e, in inglese, è anche nota come chest cold.

In oltre il 90% dei casi, la causa è un'infezione virale, diffusi nell'aria dalla tosse di altri ospiti o trasmessi per contatto diretto. Solo un piccolo numero di casi è causato da un'infezione batterica, come Mycoplasma pneumoniae o Bordetella pertussis.

I fattori di rischio includono l'esposizione al fumo di tabacco, alla polvere e ad altri inquinanti atmosferici.

Il trattamento della bronchite acuta in genere prevede riposo, paracetamolo e farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS); in caso di febbre, si possono assumere antipiretici.