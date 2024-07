Come tenere lontane le meduse?

Come evitare le punture di medusa

Cosa tiene lontane le meduse?

Per ridurre al minimo il contatto con le meduse e proteggersi dalle loro punture, possono essere messi in pratica alcuni accorgimenti:

Preparazione : prima di avventurarsi in mare, informarsi sulle specie di meduse più diffuse nella zona, sulla loro pericolosità e su cosa fare in caso di puntura. Va ricordato, infatti, che le meduse non sono tutte uguali: ciò che è valido sulle nostre coste non lo è necessariamente in aree diverse.

: prima di avventurarsi in mare, informarsi sulle specie di meduse più diffuse nella zona, sulla loro pericolosità e su cosa fare in caso di puntura. Va ricordato, infatti, che le meduse non sono tutte uguali: ciò che è valido sulle nostre coste non lo è necessariamente in aree diverse. Pianificazione : le meduse sono attratte dalle acque più calde e spesso compaiono stagionalmente, al variare del flusso delle maree. Buona norma è sapere quando inizia la stagione delle meduse nella propria destinazione, evitando di fare il bagno in mare durante il periodo in cui le meduse ne invadono le acque;

: le meduse sono attratte dalle acque più calde e spesso compaiono stagionalmente, al variare del flusso delle maree. Buona norma è sapere quando inizia la stagione delle meduse nella propria destinazione, evitando di fare il bagno in mare durante il periodo in cui le meduse ne invadono le acque; Indossare una muta protettiva: se si sta visitando un'area in cui le meduse sono comuni, è possibile proteggersi procurandosi una muta stinger o equivalente disponibile nei negozi di articoli sportivi; si tratta di un capo leggero, ma è efficace come barriera, se si sfiora accidentalmente una medusa.

Come si spostano le meduse

Complice il cambiamento climatico e la tropicalizzazione del Mar Mediterraneo, le punture di medusa stanno diventano un problema sempre più comune. Nella maggior parte dei casi, quest'evenienza è del tutto causale e si verifica quando si nuota o ci si immerge.

Le meduse sono animali marini che si spostano verticalmente, quindi si trovano in superficie e possono scendere sul fondo. Spesso, queste si fanno trasportare dalle correnti, di cui non riescono a contrastare il moto.

Come si evitano le meduse?

Può sembrare un suggerimento banale, ma la prima cosa da fare per evitare le meduse è osservare il mare: se ci sono, di solito si vedono e l'unico modo per evitarle è non entrare o immergersi nell'acqua.

Precisiamo che le meduse non attaccano spontaneamente l'uomo, né si dirigono di proposito verso nuotatori e pescatori; piuttosto, sono i bagnanti che si avvicinano eccessivamente all'animale e lo urtano involontariamente.

Se la medusa è lontana posso fare il bagno?

Se si avvista una o più meduse in mare è meglio non fare il bagno. Alcune meduse possono avere tentacoli molto lunghi: quelli di cui è dotata la cosiddetta Caravella portoghese (Physalia physalis) raggiungono anche i 10-20 metri, mentre quelli della Pelagia noctiluca arrivano a 10 metri.

In altre parole, se in mare la medusa sembra lontana, non è detto che i suoi tentacoli non siano vicini.

