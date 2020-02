Come Smettere di Mangiarsi le Unghie

Introduzione

Per chi soffre di onicofagia, mangiarsi le unghie è un'abitudine spesso difficile da controllare. Si tratta di un comportamento attuato in modo compulsivo e ripetitivo, che si enfatizza particolarmente in periodi di stress psico-fisico o in situazioni caratterizzate da nervosismo, noia o disagio. Nonostante possa sembrare un'abitudine innocua, infatti, mangiarsi le unghie non è esente da rischi per la salute generale. Qualora non si resistesse all'impulso di mangiarsi le unghie, è meglio capire cosa si nasconde dietro a quest'abitudine ed adottare repentinamente i rimedi più adatti al proprio caso.

Shutterstock

Che cos’è l’Onicofagia?

L'onicofagia è un disturbo che porta compulsivamente a mordere le unghie, le pellicine e le cuticole intorno alla lamina ungueale, in momenti di stress o di eccitazione, oppure, all'opposto, nei momenti di noia o d'inattività. Si tratta di un comportamento inconscio: per la maggior parte del tempo, chi ne soffre non si rende conto di quando le mani sono portate alla bocca e i denti cominciano a rosicchiare le unghie.

Per il DSM (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali) l'onicofagia rientra tra i disturbi del controllo degli impulsi ed appartiene ai tipici comportamenti nervosi e compulsivi che comprendono abitudini come la suzione del pollice, strapparsi le pellicine intorno alle unghie o mordicchiarsi le labbra. L'International Classification of Disease (ICD) classifica questo vizio, invece, tra gli altri disturbi specifici del comportamento e delle emozioni che si presentano classicamente durante l'infanzia e l'adolescenza. In pratica, mangiarsi le unghie è un tentativo di controllare uno stimolo interpretato dalla persona come negativo (esempio: episodi di incomprensione o litigi nell'ambiente familiare, aspettative eccessive dei genitori, difficoltà a gestire la propria ansia ecc.).