In un ciclo regolare di 28 giorni, l' ovulazione (momento in cui l' ovaio rilascia la cellula uovo ) avviene 14 giorni prima dell'inizio del flusso mestruale successivo.

Un ciclo mestruale viene considerato fisiologico se ha una durata di 28 giorni . Tuttavia, la frequenza mestruale dai 25 ai 36 giorni, anche con variabilità di mese in mese, è da considerarsi normale.

Il ciclo mestruale è l'intervallo di tempo che intercorre tra una mestruazione e la successiva. Per calcolarne la durata, si deve considerare il periodo che va dal 1° giorno in cui compare il flusso mestruale (1° giorno del ciclo) fino al giorno che precede l'inizio della mestruazione successiva.

C'è spesso confusione dei termini per definire le perdite di sangue ed endometrio, dalla durata che va dai 3 ai 7 giorni. Il ciclo mestruale, infatti, come abbiamo detto, è il periodo che intercorre tra il primo giorno di mestruazioni e il giorno che precede le mestruazioni successive.

L'inizio di ogni ciclo mestruale, e quindi il primo giorno del ciclo, coincide con il primo giorno in cui compare il flusso mestruale, cioè le perdite di sangue ed endometrio .

Quando le prime perdite ematiche delle mestruazioni avvengono in tarda serata, è consigliabile considerare come primo giorno effettivo del ciclo il giorno seguente.

Il primo giorno di ciclo si conta dallo spotting?

No, lo spotting non va calcolato nei 28 giorni. Per calcolare il ciclo mestruale, bisogna contare dal primo giorno di flusso fino all'inizio della mestruazione successiva, senza considerare eventuale spotting, ossia perdite ematiche che precedono l'effettiva mestruazione, causate da carenza di progesterone.