Come si chiama la nuova influenza 2023-2024 che sta girando?

Introduzione Il virus dell'influenza 2023-2024 è già arrivato in Italia, sebbene il picco sia atteso fra dicembre e gennaio. Al momento, non è possibile fare previsioni su come sarà l'andamento, si sa già però come si chiama la nuova influenza che sta girando e quali sono i virus responsabili. La variante più diffusa sarà probabilmente la H1N1, anche se circoleranno altri virus influenzali correlati.

Nuova influenza 2023-2024, che cosa sappiamo Per avere qualche anticipazione sulla stagione influenzale che ci aspetta è necessario guardare a ciò che è successo in Australia, dove le stagioni sono invertite rispetto all'Europa. Infatti, l'influenza, colpendo nel periodo freddo arriva prima nell'altro emisfero, quando in Italia è ancora estate. "In Italia, sulla base dei dati appena arrivati dall'altro emisfero, si stima un numero di casi tra i 5 e i 6 milioni con una diffusione che dipenderà da diversi fattori: i ceppi virali in circolazione; la loro novità e variazione rispetto agli anni precedenti; le condizioni meteorologiche e climatiche" ha spiegato il professor Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'IRCCS Ospedale Galeazzi – Sant'Ambrogio e Professore associato presso l'Università degli Studi di Milano. Esistono due tipi principali di virus dell'influenza: A e B. Il ceppo principale che circolerà durante la stagione appena iniziata sarà l'A-H1N1, esattamente come successo in Australia. Si prevedono poi casi legati agli altri virus influenzali correlati.

I vaccini perl'influenza 2023/2024 L'arma più efficace per prevenire l'influenza 2023/2024 rimane il vaccino, consigliato a chiunque desideri evitare la malattia e non abbia specifiche controindicazioni (tranne rare eccezioni, tutti possono vaccinarsi). In particolare, il vaccino è consigliabile per le persone fragili e per gli anziani: l'ideale comunque è parlare con il medico per capire qual è la cosa migliore da fare nel proprio caso specifico. Oltre alla vaccinazione antinfluenzale, sono disponibili la nuova vaccinazione monovalente con il virus XBB per il Covid 19 e la vaccinazione antipneumococcica per il virus respiratorio sinciziale. In ottica di prevenzione è indispensabile anche adottare opportune misure di igiene, come lavarsi spesso le mani con acqua e sapone.

I virus inseriti nei vaccini Vaccini quadrivalenti ottenuti in uova embrionate di pollo A/Victoria/4897/2022 (H1N1) pdm09-like virus;

A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like virus; e

B/Austria/1359417/2021-like virus (lineaggio B/Victoria); e

B/Phuket/3073/2013-like virus (lineaggio B/Yamagata). Vaccini quadrivalenti ottenuti su colture cellulari o ricombinanti A/Wisconsin/67/2022 (H1N1) pdm09-like virus;

A/Darwin/6/2021 (H3N2)-like virus;

B/Austria/1359417/2021-like virus (lineaggio B/Victoria); e

B/Phuket/3073/2013-like virus (lineaggio B/Yamagata). Quelli sopra elencati sonoi ceppi che l'Organizzazione mondiale della sanità ha stabilito di includere nella formulazione dei vaccini.