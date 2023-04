Come si capisce se si ha la cistite

Nelle donne, le cistiti possono derivare anche da un' alterazione della flora batterica vaginale , ossia la popolazione di batteri che è localizzata nella vagina: in condizioni normali c'è un equilibrio tra batteri "buoni" e batteri "cattivi", ma quando questo, per qualche motivo, viene meno, i batteri "cattivi" diventano improvvisamente aggressivi e provocano infiammazioni e infezioni.

Tuttavia, la cistite può essere provocata anche da da germi provenienti dall'esterno. I principali responsabili sono i batteri del gruppo Gram negativi , in particolare l' Escherichia Coli , ma le cistiti possono essere causate anche dai batteri del gruppo Gram positivi , anche se in percentuale inferiore, soprattutto lo Stafilococco.

Per cistite si intende un' infezione acuta o cronica della vescica , l'organo cavo che ha il compito di raccogliere l'urina, quasi sempre a opera di batteri . Nella maggior parte dei casi, a scatenare la problematica sono batteri che sono normalmente presenti all'interno del corpo umano (per esempio nell' intestino o nell'anno) e che, per diversi motivi, vengono trasportati nella vescica che, non essendo il loro ambiente naturale, reagisce all'"invasione" infiammandosi e causando una serie di disturbi.

In alcuni casi, la cistite cronicizza , causa cioè episodi ripetuti e frequenti: spesso questa forma è determinata dall'evoluzione della forma acuta, ci cui imita i sintomi, ma in maniera meno intensa e prolungata.

Spesso, non si ha un solo episodio nella vita, ma diversi episodi, per esempio ai cambi di stagione o nei periodi di forte stress . Le più soggette alle recidive sono le donne che fumano , conducono una vita stressante, bevono poco, hanno problemi di stitichezza , sono esposte a fattori di irritazione localizzati.

Nella maggior parte dei casila cistite esordisce in maniera acuta, i disturbi cioè arrivano all'improvviso , a distanza di poche ore dallo "scoppio" dell'infezione, senza che ci siano campanelli di allarme premonitori. In genere, un episodio si risolve nel giro di pochi giorni, ma molto dipende anche dalla tempestività delle cure e dalla suscettibilità personale.

Come distinguere la cistite da altri disturbi

Nonostante la cistite sia una problematica molto diffusa, non tutti sanno riconoscerla: c'è chi la confonde con infezioni o irritazioni vaginali, chi con problemi intestinali, chi con l'uretrite (l'infiammazione dell'uretra). Ecco perché è importante fare bene attenzione ai sintomi e sapere quali sono quelli che possono confondere.

Occorre sapere che nella cistite sono quasi sempre presenti problemi urinari: in loro assenza, dunque, è più lecito sospettare altre patologie. Attenzione a manifestazioni come fastidio a vescica vuota o difficoltà a mantenere la posizione seduta, che potrebbero dipende da altre condizioni,come il colon irritabile, le emorroidi e la colite cronica. Fra l'altro il colon irritabile trae doppiamente in inganno perché può causare anche minzioni frequenti.

Bruciori urinari e minzioni frequenti potrebbero dipendere da vulvo-vaginiti: infatti, se l'urina passa sulla mucosa vaginale infiammata può provocare bruciore.

Per chiarire ogni dubbio, si consiglia di rivolgersi allo specialista in ginecologia, che procederà con una visita e un'anamnesi (colloquio approfondito con il paziente per conoscere i sintomi avvertiti e la sua storia clinica personale e famigliare) per valutare la situazione. In genere, richiede un esame delle urine con urinocoltura per verificare la presenza di batteri nelle urine.