Introduzione I pasti abbondanti, soprattutto durante i banchetti festivi, possono causare gonfiore addominale e a disagio. Gli esperti in nutrizione condividono che i modi per alleviare il disagio allo stomaco passano attraverso la conoscenza dei fattori scatenanti, e soprattutto cosa limitare per rendere i pasti più piacevoli. Durante le festività natalizia, ad esempio, si stima si consumino quasi il doppio dell'apporto calorico raccomandato al giorno. Risulta evidente che, riempiendo troppo lo stomaco oltre la propria capacità, ciò può causare disagio, inclusa indigestione e persino nausea. Per aiutare a bandire quella sensazione di sovralimentazione, letargico e gonfiore, è necessario mettere in pratica alcuni accorgimenti alimentari.

Gonfiore dopo pasto abbondante: cause Riconoscere i fattori scatenanti, contribuisce ad evitare i disturbi conseguenti. Non è sempre possibile essere al corrente dei piatti che si andranno a gustare, soprattutto in caso di inviti a feste, ma è bene tener presente quali siano gli alimenti in grado di causare gonfiore addominale. Essi sono, ad esempio, i latticini, e il glutine, a prescindere da conclamate intolleranze. E bene comunque limitare al fine di prevenire problemi digestivi come il gonfiore. In casi sospetti di alcuni gruppi di alimenti in grado di scatenare gonfiore, è bene tenere un registro alimentare giornaliero, al fine di tenere traccia del cibo consumato, delle porzioni, dei tempi, delle emozioni del momento (felicità, stress, ecc.) nonché di tutti i sintomi avvertiti. Ciò può consentire di identificare gli alimenti che possono causare gonfiore e aiutarti a vedere se altri fattori come lo stress potrebbero aggravare i sintomi.

Distribuzione delle calorie L'impostazione per cui si tende a risparmiare calorie in vista di pasti abbondanti e sostanziosi, può rivelarsi controproducente.

Aspettare troppo tempo tra un pasto e l'altro finché non si è affamati può spesso portare a mangiare troppo in fretta e troppo, il che può innescare un aumento del gonfiore. E' bene dunque non "risparmiare" tutte le calorie per arrivare a permettersi un pasto abbondante, ma supportare la digestione durante il giorno con pasti regolari e spuntini. Attenzione agli alimenti che possono innescare il gonfiore, come grandi quantità di verdure crocifere in una sola volta, o mangiare più fibre del solito, o ancora, consumare pasti con grandi quantità di grassi, sodio e zuccheri aggiunti. Se aggiungi al pasto ortaggi a foglia verde... Verdure come spinaci, cavoli, cavolo cinese, asparagi e bietole hanno un alto contenuto di acqua e sono anche povere di calorie e ricche di vitamine, minerali e fibre. Aumentare gradualmente le fibre è il modo migliore per promuovere movimenti intestinali sani e ridurre il gonfiore. Al contrario, aumentare rapidamente l'assunzione di verdure senza adattarti a un apporto aggiuntivo di fibre, potrebbe comportare un maggiore gonfiore e stitichezza.