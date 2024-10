Cosa è necessario per una corretta igiene dentale? Una buona igiene orale prevede l'utilizzo di una serie di prodotti che garantiscano la pulizia ottimale di tutta la bocca. Indubbiamente, gli strumenti principe sono spazzolino, dentifricio e collutorio, indispensabili per la pulizia dei denti, della lingua e del cavo orale. Tuttavia, molte persone non sanno (o non tengono in considerazione) che ciascun dente presenta ben 5 superfici che è necessario pulire. Lo spazzolino è in grado di pulirne solo 3 su 5, ossia la superficie vestibolare, quella masticatoria e quella palatale. Le altre due superfici sono quelle interdentali, dove possono annidarsi residui di cibo e placca che, se non accuratamente rimossi, favoriscono la comparsa di svariati disturbi e problematiche, come alito cattivo, infiammazioni gengivali e carie.

Spazi interdentali: come pulirli? Lo spazzolino, anche se correttamente e regolarmente utilizzato, non è sufficiente per una corretta igiene orale quotidiana. Per pulire accuratamente anche gli spazi interdentali, infatti, è indispensabile l'uso dello scovolino e del filo interdentale, da utilizzare almeno una volta al giorno. Lo scovolino è ideale per rimuovere efficacemente la placca dalle superfici degli spazi interdentali, dove lo spazzolino non ha accesso e il filo interdentale non riesce ad agire in modo efficace. Esistono diverse misure di scovolini che possono adattarsi ai diversi spazi interdentali.

è ideale per rimuovere efficacemente la placca dalle superfici degli spazi interdentali, dove lo spazzolino non ha accesso e il filo interdentale non riesce ad agire in modo efficace. Esistono diverse misure di scovolini che possono adattarsi ai diversi spazi interdentali. Il filo interdentale, invece, può essere utilizzato in aggiunta a spazzolino e scovolino per pulire il solco gengivale, oppure può essere scelto come unico strumento di pulizia interdentale, in alternativa allo scovolino, quando gli spazi fra i denti sono più stretti e nemmeno il più sottile degli scovolini riesce a passare. Solo la sinergia di tutti questi strumenti di igiene orale riesce a completare l'opera per una pulizia completa.