Come ridurre la circonferenza dell'addome?

Introduzione

Un girovita troppo abbondante può essere il campanello d'allarme di alcune patologie e causarne altrettante. Il deposito di grasso addominale va contrastato non soltanto per una questione estetica, ma in primis di salute. Ridurre la circonferenza addominale è fondamentale perché parliamo di una zona del corpo in cui facilmente si tende ad accumulare grasso viscerale, il più pericoloso per l'organismo. Eliminare il grasso localizzato non è semplice, ma si possono seguire alcuni accorgimenti quotidiani efficaci.