Come distinguere un'intossicazione alimentare da un'influenza intestinale?

Ecco come puoi notare la differenza quando sei giù di morale, cosa puoi fare per sentirti meglio e come evitare di ammalarti la prossima volta.

L'intossicazione alimentare si verifica quando si mangia cibo contaminato da un batterio (si pensi: salmonella o E. coli ) o da un altro agente patogeno. L' influenza intestinale, o quella che i medici chiamano solitamente gastroenterite virale, è un' infezione virale dello stomaco e dell' intestino tipicamente trasmessa da persona a persona. (E nonostante il nome, in realtà non è correlato all'influenza.)

Per evitare la proliferazione e il contagio del virus, è importante lavare le mani più volte al giorno, soprattutto prima o dopo determinate azioni quotidiane come:

Intossicazione o virus intestinale? Cause differenti

L'intossicazione alimentare si verifica mangiando o bevendo qualcosa che è contaminato, solitamente da batteri o tossine. Ciò può accadere quando un alimento non viene lavato o conservato correttamente, è poco cotto, non viene mantenuto alla temperatura adeguata o non viene maneggiato in modo igienico (come non lavarsi le mani o il tagliere).

Qualsiasi alimento può essere contaminato e causare intossicazioni alimentari, tuttavia gli alimenti più "rischiosi" sono: carne cruda, pollame, frutti di mare o uova, latticini crudi o non pastorizzati, frutta o verdura cruda non lavata correttamente.

La gastroenterite, invece, è causata da un'infezione virale. Il norovirus è il colpevole più comune, seguito dal rotavirus. I virus che causano la gastroenterite sono altamente contagiosi. I germi possono passare da una persona all'altra attraverso uno stretto contatto o condividendo cose come cibo, utensili, acqua, asciugamani o lenzuola.

Quindi, è un'intossicazione alimentare o un problema allo stomaco? Conoscere le cause è fondamentale per capire come agire trattando i sintomi.