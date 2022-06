Come pulire l’ombelico e cosa può accadere se non si fa

Perché pulire l’ombelico?

Quando ci si prende cura dell'igiene personale, spesso l'ombelico non riceve tante attenzioni quanto le altre parti del corpo. Tuttavia, proprio come il resto della pelle, anche questa parte ha bisogno di essere pulita, soprattutto in considerazione del fatto che, per conformazione, i solchi e le piccole pieghe degli ombelichi possono raccogliere pelle morta, sudore, tessuto dei vestiti e batteri.

Shutterstock

Basti pensare che uno studio condotto nel 2012 ha scoperto che nell'ombelico sono presenti in media 67 diverse tipologie di batteri (Hulcr J, Latimer AM, Henley JB, et al. A jungle in there: bacteria in belly buttons are highly diverse, but predictable. PLoS One. 2012; 7(11):e47712).

Una doccia che prevede un'insaponatura veloce dell'addome può rimuovere parte dello sporco, delle cellule morte della pelle e dei batteri, ma non tutto. Trascurare la regolare pulizia dell'ombelico può causare cattivi odori o addirittura infezioni.