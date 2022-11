Come proteggersi dall’influenza se vivi con una persona malata

Limitare i contatti

Purtroppo non sempre è possibile metterla in atto ma indubbiamente la miglior strategia per evitare contagi è isolare il membro della famiglia malato, soprattutto in caso di patologie trasmissibili per via orale, come raffreddore, influenza o Covid-19.

L'ideale, quindi, sarebbe che la persona non in salute rimanesse in una stanza della casa senza avere contatti esterni. Anche gli oggetti dovrebbero essere ad uso esclusivo. Attenzione in particolar modo alla condivisione di asciugamani, salviette, bicchieri o posate.

Se ad essere malato è il partner meglio non condividere nemmeno il letto, visto che dormire in stanze separate contribuisce a ridurre il rischio di trasmissione delle infezioni.