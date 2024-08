Come prevenire la cistite dopo i rapporti sessuali?

Perché continui ad avere la cistite dopo i rapporti? Sensazione di bruciore, dolore al basso ventre, urina torbida e maleodorante o con tracce di sangue, per non dimenticare la corsa al bagno ogni pochi minuti: sono sintomi ben noti a chi soffre di cistite, soprattutto quando si manifestano un giorno o due dopo aver fatto sesso. Parliamo della cistite post-coitale e di come evitare si ripresenti dopo i rapporti sessuali. Cosa provoca la cistite post coitale? La cistite post coitale è un'infiammazione della vescica che si presenta tipicamente dopo ore (dalle 24 alle 72) da un rapporto sessuale, spesso causata da un'infezione batterica. La spiegazione per cui si verifica durante l'attività sessuale è piuttosto semplice: il rapporto può essenzialmente favorire l'accesso dei batteri che causano l'infezione nel tratto urinario. Sebbene le infezioni delle vie urinarie colpiscano persone di tutti i sessi e di tutte le età, le donne hanno molte più probabilità di esserne affette grazie alla loro anatomia. Rispetto agli uomini, infatti, nelle donne l'uretra è più breve e gli orifizi dell'ano e dell'uretra sono più vicini tra loro. Di conseguenza, gli agenti infettivi, spesso Escherichia coli, possono risalire con più facilità lungo fino alla vescica. Raramente, possono migrare fino ai reni, causando un'infezione renale (nota come pielonefrite). Sebbene le infezioni delle vie urinarie, tra cui rientra la cistite batterica, tendano a manifestarsi per la prima volta nel periodo in cui si iniziano ad avere rapporti sessuali, gli episodi di cistite post coitale tendono a verificarsi anche quando inizia la menopausa, durante la quale i cambiamenti nei livelli ormonali e nella vagina la rendono un ambiente più ospitale per il tipo di batteri che causano le infezioni delle vie urinarie. Il trattamento della cistite post coitale è fortunatamente semplice ed efficace: pochi giorni di antibiotici prescritti dal medico risolvono le cose per la stragrande maggioranza delle cistiti non complicate. Tuttavia, se si vuole fare il possibile per ridurre al minimo le possibilità di questo fastidio dopo i rapporti in primo luogo, allora prosegui nella lettura per conoscere i passaggi per evitarla. Quante persone soffrono di cistite? Le infezioni del tratto urinario sono familiari a molte persone, circa 150 milioni di persone in tutto il Mondo ogni anno, il che le rende una delle infezioni batteriche più comuni.

Cosa fare per prevenire la cistite Probiotici Ci sono alcune prove che i probiotici possono aiutare a prevenire le infezioni della vescica. L'idea è che i probiotici possano aiutare a ripristinare la flora batterica sana o i batteri buoni nella vagina e lungo il tratto urinario. Si possono ottenere questi probiotici in modo naturale nella dieta da cibi come yogurt e kimchi, o sotto forma di integratori; esistono anche probiotici formulati per il benessere della vagina. Mirtillo rosso Il mirtillo rosso (cranberry americano) può aiutare a prevenire la cistite post coitale e può coadiuvare il trattamento grazie alle sue proprietà antibatteriche e depurative. Le proantocianidine (PACs) contenute nelle bacche del cranberry creano, infatti, un ambiente sfavorevole ai batteri uropatogenici, tra cui l'Escherichia coli, e ne contrasta l'adesione alle pareti del tratto urinario, riducendone la capacità di colonizzazione ed il potere aggressivo nei confronti della mucosa vescicale. D-Mannosio Simile effetto a quello del mirtillo rosso è prodotto dal D–mannosio, uno zucchero semplice estratto dalla corteccia di betulle e larici, anch'esso annoverato tra i rimedi più efficaci nell'ostacolare la proliferazione dei batteri nella mucosa della vescica. Similmente ai mirtilli rossi, il D-mannosio potrebbe bloccare alcuni dei recettori sulla parete della vescica a cui aderiscono i batteri che causano le infezioni delle vie urinarie. Il D-mannosio possiede, infatti, un'elevata affinità per le lectine presenti sulle fimbrie, sistemi di adesione alla parete vescicale di molti batteri. Quest'interazione fra zucchero e patogeni ne promuove l'eliminazione attraverso le urine. Il D-mannosio è, inoltre, in grado di agire in sinergia con le PACs contenute nel cranberry. Antibiotici pericoitali Se si continua ad avere infezioni del tratto urinario dopo il sesso e il proprio medico ha escluso qualsiasi problema di base, un possibile approccio è la prescrizione di antibiotici pericoitali a bassa dose, su base semi-regolare, come misura preventiva. Ciò significa che ogni volta che ha un rapporto sessuale si prende solo un antibiotico a basso dosaggio: l'idea è che se un batterio sale nella vescica, il medicinale lo uccide e impedisce all'infezione di prendere piede. Un'altra possibilità è il "trattamento self-start", in cui il medico darà una prescrizione fissa di antibiotici da assumere non appena avverti i sintomi di un'infezione delle vie urinarie, eliminandoli entro 24 ore circa (se non passano, chiamare il medico).