Come Prevenire l'Influenza Stagionale

Generalità

L'influenza stagionale è la più temuta tra le malattie invernali: in effetti, si tratta di una patologia infettiva contagiosa, tant'è che molti la contraggono con l'arrivo del freddo e quasi ogni anno si assiste alla comparsa di vere e proprie epidemie, più o meno gravi a seconda dei virus influenzali implicati.

Nonostante queste considerazioni, l'influenza stagionale continua ad essere sottovalutata, in quanto viene spesso considerata una malattia banale. In realtà, non è così: normalmente, l'influenza si risolve in pochi giorni, ma, quando ad esserne colpite sono le categorie di popolazione più fragili (come gli anziani o le persone con malattie croniche), può sovrapporsi ad altri disturbi e può causare complicanze anche gravi.

Capire come si trasmette e come si può prevenire l'infezione è la chiave per ridurre il numero di contagi, ricoveri e morti premature.

Influenza: Cos’è

L'influenza è una malattia infettiva acuta che coinvolge l'apparato respiratorio (naso, gola e polmoni). Il contagio segue un andamento tipicamente stagionale: in Italia, il picco si registra indicativamente da dicembre a fine febbraio.

Cause dell’Influenza

L'infezione delle vie aeree alla base dell'influenza è sostenuta da virus a RNA appartenenti al genere Orthomixovirus. Una delle peculiarità dei ceppi virali che causano l'influenza stagionale è la grande capacità di mutare, ovvero cambiano a livello genetico assumendo ogni anno caratteristiche leggermente diverse.

Per questo motivo:

La gravità e le caratteristiche cliniche dell'influenza possono essere diverse durante le epidemie: in pratica, il quadro che può definirsi dopo l'infezione varia a seconda dell'agente virale implicato e del livello di immunità della popolazione ad un virus diverso da quelli circolati nelle stagioni influenzali precedenti; Non si diventa mai immuni all'influenza, anche se ci si ammala più volte nel corso della propria vita. Se i ceppi virali cambiano alcune caratteristiche (es. delle proteine sul capside, l'involucro esterno che riveste il virione), il nostro sistema immunitario che aveva imparato a riconoscerle in una precedente infezione, può non essere in grado di riconoscerle e fa più fatica a difendersi; Pur essendo una malattia che ritorna ad ogni stagione invernale, l'influenza ha un andamento imprevedibile.

Sintomi Influenza: Come si Manifesta

L'influenza comporta un'ampia gamma di quadri sintomatologici, che vanno dall'assenza di manifestazioni fino ai decorsi clinici gravi (polmonite, encefalite).

I sintomi comuni dell'influenza includono: febbre, tosse, mal di gola, dolori muscolari e articolari, mal di testa e malessere generale. In casi non complicati, le manifestazioni influenzali si risolvono spontaneamente entro una settimana dall'esordio.

Le complicanze sono più comuni in alcuni gruppi a rischio (bambini, anziani, persone affette da patologie croniche, donne in gravidanza, soggetti con difese immunitarie debilitate) e possono essere causate direttamente dal virus dell'influenza o derivare da altre infezioni batteriche o virali che si verificano dopo che l'influenza ha abbassato le difese dell'organismo. Inoltre, le malattie respiratorie e cardiovascolari preesistenti possono essere aggravate dall'influenza: la combinazione di queste condizioni possono essere pericolose per la vita.

