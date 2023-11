Come fermare il vomito: cosa fare o evitare per smettere di vomitare

Cosa fare in caso di vomito Molti episodi di vomito hanno una causa evidente e benigna e richiedono un trattamento esclusivamente sintomatico; in altri casi, si attua una terapia specifica in relazione alla patologia di base. Cause comuni di vomito Bere troppo alcol

Influenza intestinale (gastroenterite virale)

Intossicazione alimentare

Gravidanza, in particolare durante il primo trimestre. Come trattare il vomito? Oltre a trattare l'eventuale disidratazione, il vomito va curato, in prima istanza, individuando e trattando in maniera opportuna la malattia o la condizione che l'ha provocato. Ad esempio, si potrebbe riuscire a ridurre il vomito assumendo farmaci antiemetici (previo indicazione del medico). Per approfondire: Farmaci Antiemetici o Anti-vomito: quali sono? Oltre agli approcci farmacologici, riposare, introdurre lentamente acqua (e successivamente cibi leggeri) e usare rimedi naturali, come una tisana allo zenzero sono tutti suggerimenti utili per smettere di vomitare e alleviare la nausea. Anche se non sono garantiti, possono dare allo stomaco la possibilità di calmarsi, riducendo la probabilità di vomitare di nuovo e di disidratarsi. Vomito e diarrea La causa della contemporanea presenza di vomito e diarrea è spesso rappresentata da una gastroenterite acuta (influenza intestinale).

Cosa fare dopo aver vomitato Non mangiare né bere nulla finché non si ha il vomito sotto controllo. Se si ha vomitato, il primo passo è lasciare riposare lo stomaco. Dopo aver smesso di vomitare, non provare a mangiare o bere nulla per 15-20 minuti in modo da dare allo stomaco il tempo di riprendersi. Sedersi in silenzio ed evitare di sdraiarti durante un episodio di vomito; muoversi può peggiorare la nausea. Dare ai muscoli dello stomaco il tempo di riposare ridurrà le probabilità di vomitare quando si ricomincerà a mangiare e bere. Prima di provare il cibo, bere dei liquidi chiari come acqua o brodo vegetale, succo di mela o di mirtillo rosso, gelati senza pezzi di frutta, ghiaccioli, tisane ecc.: se non si vomita di nuovo dopo un periodo di riposo, provare a bere piccoli sorsi ogni 5-10 minuti. Iniziare con 1 cucchiaino ogni 10 minuti, aumentando gradualmente la quantità fino a 1 cucchiaio ogni 20 minuti, quindi provare 2 cucchiai ogni 30 minuti o come tollerato Sebbene sia importante non sovraccaricare lo stomaco, è anche importante evitare di disidratarsi a causa del vomito. Bevande come bibite gassate e latte dovrebbero essere evitate finché non si sarà in grado di iniziare a seguire la dieta normale. Se ci si prende cura di un bambino piccolo che è malato, fare attenzione a non fargli bere molti liquidi tutti in una volta. Potrebbe essere più semplice tenere d'occhio tali quantità utilizzando una siringa o un cucchiaio per somministrare il liquido, piuttosto che una tazza o un biberon. Se il vomito ricomincia dopo aver iniziato a bere, tornare al passaggio 1.

Cosa mangiare dopo aver vomitato Quando si riesce trattenere i liquidi per 8-12 ore, è possibile provare a mangiare, iniziando con piccole quantità di cibi insipidi e ricchi di amido (ad es. pasta semplice, cracker, pane tostato, purè di patate, riso, purea di frutta, frullati e yogurt ecc.). Gli alimenti pesanti, grassi o acidi dovrebbero essere evitati finché non ci si sente meglio. Se si riesce a trattenere sia i liquidi, che i cibi leggeri, si potrebbe esser pronti a tornare alla propria dieta normale. Tuttavia, è probabile siano necessari un giorno o due dopo aver smesso di vomitare, prima che si possa riprendere completamente a mangiare. In linea generale, anche se ci si sente meglio, è consigliabile reintrodurre gli alimenti gradualmente; qualora si iniziasse a sentirsi male dopo aver mangiato, ma non si vomita, è meglio tornare ad una dieta blanda, costituita da cibi leggeri e facilmente digeribili. Se si ricomincia a vomitare, invece, meglio chiamare il proprio medico. Mangiare cracker secchi o zenzero può aiutare ad alleviare il vomito causato da alcune condizioni come la nausea mattutina o la chinetosi.