Come fare 10.000 passi al giorno in casa se fuori piove?

La sedentarietà è nemica della salute , e soprattutto per chi svolge una professione che costringe a trascorrere parecchie ore seduti alla scrivania, è importante e salutare ritagliarsi almeno quaranta minuti al giorno per svolgere attività fisica , in modo particolare una camminata lenta o veloce di 10 mila o 7-8 mila passi, fondamentale per mantenere il peso sotto controllo, ma anche accelerare il metabolismo , combattere ritenzione idrica , problemi circolatori, prevenire l'obesità.

Proprio la camminata è indicata come la forma di attività fisica alla portata di tutti. 10mila passi al giorno vengono individuati come il minimo che garantisce una serie di benefici per la salute, senza necessariamente andare in palestra . Fondamentale mantenersi semplicemente in movimento con questo obiettivo facilmente raggiungibile per la prevenire obesità, diabete , malattie metaboliche, cardiovascolari, oncologiche.

10 mila passi al giorno equivalgono a circa 7,5 km. L'Organizzazione mondiale della Sanità definisce l' attività fisica come qualsiasi movimento dell'apparato muscolo - scheletrico che richiede dispendio di energia . Queste attività possono essere fatte mentre si lavora, si gioca, si fanno le pulizie. L' intensità, tuttavia, dovrà essere almeno moderata. Il minimo per potersi garantire benessere generale per l'organismo, è di almeno 40 minuti al giorno.

10 mila passi: come farli in casa

Se fuori piove, uscire per portare a termine l'obiettivo di benessere quotidiano che corrisponde al raggiungimento dei 10 mila passi, è raramente realizzabile. Per questo, contapassi al polso o sul telefonino, è possibile raggiungere questo traguardo pur restando tra le mura di casa. Raggiungere la palestra, con attrezzi come tapis roulant e cyclette, può essere la soluzione più semplice, ma non tutti hanno il tempo necessario allo spostamento, o amano andare in centri fitness.

Per arrivare a 10 mila passi giornalieri è possibile camminare sul tapis roulant in casa, pedalare sulla cyclette, ma anche camminare semplicemente per casa, da una stanza all'altra; fare step a ritmo di musica, ma anche fare le scale di casa per diverse ripetizioni nell'arco della giornata, come ad esempio nella pausa pranzo.

Un'ora di nuoto o ciclismo indoor, corrispondono a 10 mila passi.

La passeggiata con il cane, inoltre, nonostante la pioggia, può rappresentare un modo per raggiungere l'obiettivo, sommandoli ai passi del quotidiano.